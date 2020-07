Kinderopvang Paterswolde weer open na coronabesmetting

Kinderdagverblijf Het Kinderkabinet in Paterswolde is sinds deze week weer open. Een medewerkster van de kinderopvang teste twee weken geleden positief op het coronavirus. De deuren gingen dicht en acht van de dertien medewerkers moesten twee weken in quarantaine.

Eigenaresse Jet Brekhoff is blij dat ze afgelopen maandag weer open mocht. Niemand van de in quarantaine geplaatste medewerkers bleek het virus te hebben opgelopen. Ook kinderen en ouders hebben het virus niet opgelopen. "Het is een wonder. Niemand heeft klachten gekregen", zegt Brekhoff. Uit het bron- en contactonderzoek van de GGD Drenthe zijn ook geen nieuwe besmettingen ontdekt.

Leidster nog ziek

De medewerkster die positief testte, is er nog altijd niet bovenop en kan nog niet aan het werk. Ze heeft volgens Brekhoff last van milde klachten en is flink ziek geweest. De tijdelijke sluiting heeft indruk gemaakt op de eigenaresse. Brekhoff: "Het was een pittige beslissing om dicht te gaan. De ouders waren echt geschrokken, bang dat hun kind het zou hebben. Maar gelukkig reageerden ze ook hartverwarmend en snapten ze dat ik dicht ging."

Om het coronavirus buiten de deur te houden, worden de kinderen door hun ouders nu buiten de deur afgeleverd. Dat was volgens Brekhoff even wennen, maar de kinderen zijn volgens haar flexibel genoeg om daar mee om te gaan. Brekhoff: "Het gaat heel goed, al missen we wel het contact met ouders op de groep. Kinderen worden nu als een soort Post-NL-pakketje afgeleverd. Maar met de kinderen die normaal meer moeite hadden met afscheid nemen, gaat dat gek genoeg nu gemakkelijker. Dus we leren er ook weer van."

