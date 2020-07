Sportschool en sauna mogen weer vanaf vandaag: 'Ik was om zeven uur present'

"Ik was om zeven uur present", zegt Carla. "Ik hoorde dat het weer open ging. Ik was zo blij, ik heb het heel erg gemist. Ik kwam hier vier tot vijf keer per week." Het gaat Carla niet alleen om het sporten. "De sportschool heeft ook een sociale functie. Je komt je leeftijdgenoten tegen, je praat met elkaar, je kent elkaars verhalen. dat heb ik heel erg gemist. Dus ik ben ontzettend blij dat het weer open is."

Bouwina Harthoorn van Atlas Sport vindt het een bijzonder moment dat de sportschool eindelijk weer open kan. "We hebben hier lang naar toegeleefd. Dicht zijn is onnatuurlijk voor ons. We zijn eigenlijk nooit dicht, misschien twee dagen per jaar, en dan nu opeens 3,5 maand achter elkaar. Dus we hebben alles op alles gezet om er weer een mooi geheel van te maken en alles coronaproof in te richten en ik denk dat we daar heel goed in zijn geslaagd."

Sauna

Geert Gielen van Thermen & Beautycentrum Anholts in Schoonebeek heeft wel vertrouwen in de toekomst. "We moesten halsoverkop dicht. Gelukkig mogen we nu open en hoeven we niet tot 1 september te wachten. De eerste reserveringen zijn hoopgevend en ik heb niet het idee dat de mensen eerst de kat uit de boom kijken." Het wellness centrum heeft een capaciteit van 120 gasten, maar Gielen laat voorlopig 60 mensen toe. "Zo kan iedereen de anderhalve meter afstand respecteren. Mensen moeten verplicht reserveren en hun aankomst- en vertrektijd opgeven."

Volgens Gielen hoeven mensen zich geen zorgen te maken. "De sauna is een van de veiligste plekken. Het coronavirus kan niet tegen de 80 graden hitte van de sauna en ook niet tegen het chloor in de baden."

Thermen & Beautycentrum Anholts is klaar voor de eerste gasten (Rechten: RTV Drenthe/Aaldert Oosterhuis)

'Niet meer een van de jongsten'

De sportschool in De Wijk heeft nauwelijks opzeggingen gehad. "Dat heeft er ook mee te maken dat wij er voor hebben gekozen geen geld te incasseren zolang we niet open waren, zegt Harthoorn . "Ze vindt dat er goed te werken is met de versoepelde maatregelen. "We hebben hier gelukkig flink wat ruimte en er is voldoende afstand tussen de toestellen. We gaan er ook van uit dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen."

Carla staat intussen op de loopband in de sportschool. "Ik loop gemiddeld vijf kilometer per keer, en gebruik ook andere toestellen. Dat zorgt ervoor dat mijn conditie redelijk goed is. Ik ben bijna 74, en niet meer een van de jongsten. Maar ik mag niet klagen, ik voel me fit en gezond en dat heeft met het sporten te maken."