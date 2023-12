Verdachte van slaan buschauffeur nog op de vlucht

De man die gisteren een buschauffeur sloeg op het station in Emmen, is nog op de vlucht. Dat meldt de politie.

Rond kwart over zeven gisterochtend kreeg de politie een melding van een mishandeling op het station. Een buschauffeur op de lijn Emmen-Groningen was door een passagier in zijn gezicht geslagen, waarna de verdachte ervandoor ging.