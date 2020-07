Op de Hondsrug is het nu net zo droog als in recordjaar 1976

Tjip Douwstra van het dagelijks bestuur van Waterschap Hunze en Aa's laat een buffer zien op de oude weg van Rolde naar Gieten. Die staat al weken droog. "Dat is niet normaal. Want in de winter en in perioden van veel neerslag dan staat hier gewoon water. Water dat we opvangen in het gebied en dat hier dan langzaam de grond in kan sijpelen."

Geen gebiedsvreemd water

Water naar het gebied toe brengen kan niet. "We kunnen in ons gebied voor 75 procent water aanvoeren vanuit het IJsselmeer. Dat doen we ook. Maar op de Hondsrug niet. Want dan moeten we het twintig meter omhoog brengen. Maar het is ook een natuurgebied, Natura 2000. En daar mag je eigenlijk geen gebiedsvreemd water binnenlaten. Dus we kunnen hier geen water naartoe brengen", zegt Douwstra.

Het Andersche diep, het Anloërdiepje en het Smalbroekerloopje staan al bijna droog. Het waterschap haalt alles uit de kast om uitdroging van het gebied te voorkomen. "We laten de beken zoveel mogelijk hermeanderen. Dan is het water langer onderweg. We hebben de peilen al eerder verhoogd dan normaal, zodat we de grondwaterstand zoveel mogelijk aan kunnen vullen. Daarnaast hebben we ons maaibeleid aangepast. Als je niet maait in de beken en de sloten, dan blijft de begroeiing in de sloten staan en dat vertraagt het weglopen van het water", aldus Douwstra.

Grenzen aan maakbaarheid

Maar dat is allemaal nog steeds niet genoeg. Samen met de provincie, natuurorganisaties en boeren wil het waterschap de sponswerking van de grond verbeteren, zodat het water in natte periodes langer wordt vastgehouden en de grond vochtiger blijft in droge periodes.

"We doen ons uiterste best om te zorgen dat we zo goed mogelijk omgaan met het water. Maar er zijn natuurlijk grenzen aan de maakbaarheid. En in dit soort droge periodes lopen we daar tegenaan", besluit Douwstra.

