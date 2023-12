Onterecht groen licht voor migrantencomplex, Hoogeveen trekt vergunning in

De vergunning voor de bouw van een woonlocatie voor arbeidsmigranten op het terrein van de Agrifirm-graanfabriek in Hoogeveen is ingetrokken. De gemeente Hoogeveen heeft niet de juiste route bewandeld voor het afgeven van de omgevingsvergunning.

De vergunning is ingetrokken in overleg met de initiatiefnemer. Hoogeveen had de vergunning in mei verleend op basis van een 'reguliere voorbereidingsprocedure'. Nadat omwonenden bezwaar hadden gemaakt tegen de vergunning, hebben juristen het proces onder de loep genomen. "Uit dit proces is gebleken dat het project juridisch gezien niet met een reguliere omgevingsvergunning kan worden gerealiseerd. Er is een uitgebreide procedure noodzakelijk", stelt de gemeente Hoogeveen.