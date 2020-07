Onderzoek naar bodemdaling Nieuw-Amsterdam start in september

In september start de gemeente Emmen, samen met waterschap Vechtstromen en de provincie Drenthe met het grootschalige onderzoek naar de bodemdaling in Nieuw-Amsterdam en omgeving.

Aanvankelijk zou het onderzoek al in maart starten en in het najaar klaar zijn, maar het onderzoek liep flinke vertraging op doordat de voorbereidingen veel meer tijd kostten dan de gemeente aanvankelijk dacht. Vervolgens zorgde de coronacrisis nog voor extra vertraging.

Vanaf 2019 zijn er tientallen meldingen gedaan van schade aan woningen als gevolg van bodemdaling in Nieuw-Amsterdam en omgeving. Met het onderzoek moet een antwoord komen op de vraag wat de oorzaak is voor de bodemdaling. Maar ook of er in de toekomst nog verdere bodemdaling te verwachten is. De uitkomsten van het onderzoek kunnen aanleiding zijn om ook naar een groter gebied te kijken.

Informatiebijeenkomst

In de zomer begint de aanbesteding voor het onderzoek. Wanneer bekend is welk bedrijf het onderzoek gaat uitvoeren, organiseren gemeente, provincie en waterschap een informatiebijeenkomst. Het onderzoek start in september, de uitkomsten worden verwacht in het voorjaar van 2021.

