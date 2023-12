Waterschap oefent met dijkinspecties: 'Zeker met dit natte weer belangrijk'

Het is aardedonker, als de vrijwillige dijkwachten op pad gaan. Langs het Afwateringskanaal ten zuiden van Coevorden is op het deze woensdagavond net even droog, tussen de korte buien door. "Dat maakt het net even wat makkelijker", zegt dijkwachter Rikus Albring uit Veenoord. "Maar had het flink geregend, dan waren we er ook. Want dit werk is belangrijk."

In totaal 35 vrijwillige dijkwachten, veelal woonachtig in of nabij het Vechtstroomgebied, melden zich deze avond voor een grootscheepse oefening. In het donker moeten ze fictieve schades aan de dijk detecteren en zo snel mogelijk doorgeven via een satelliettelefoon. "Het is even afwachten wat we tegen zullen komen", zegt de 22-jarige Yoran Vetker, die voor het eerst mee op pad gaat. "Spannend."

'Volgens mij komt hier kwel onder de dijk door'

In kleine patrouilles gaan de mannen op pad. Ze lopen over de dijk, maar geregeld ook ernaast. Want schade is meestal juist aan de zijkanten van de dijk te vinden. Met touwen houden de mannen elkaar vast, als extra beveiliging. Het duurt niet lang of het eerste 'probleem' aan de dijk is gevonden. "Hier, kom kijken", roept één van de dijkwachters. "Volgens mij komt hier kwel onder de dijk door. Als daar niet snel wat aan gebeurt, heb je kans op een dijkdoorbraak."

En dát is precies de reden waarom de vrijwilligers deze avond actief zijn. Freddy Reinders, van waterschap Vechtstromen: "Dit soort oefeningen doen we geregeld, maar vaak overdag. Terwijl calamiteiten met hoogwater en storm ook 's avonds en 's nachts kunnen voorkomen. Daarom is het goed om ook te trainen in het donker. Het is dan extra lastig om schade te vinden. In het geval van hoogwater kunnen vrijwilligers bij nacht en ontij en onder slechte weersomstandigheden ingezet worden om de dijken te inspecteren, maar dat is niet zonder risico's."

'Zo snel mogelijk actie ondernemen'

De vrijwilligers geven het fictieve probleem, dat met een foto op een doek is aangegeven, met hun satelliettelefoon en een speciale app door aan het crisiscentrum. Joop Coels houdt als waarnemer in de gaten of de dijkwachters dat zorgvuldig en snel doen. "Het is belangrijk dat de mannen de juiste coördinaten doorgeven, maar in hun melding ook specifiek aangeven om wat voor soort schade het gaat. Gaat het om kwel dat naar boven komt, bijvoorbeeld? Of heeft een dier er een gat gegraven. Het is belangrijk dat we weten wat het probleem exact is, zodat we zo snel mogelijk de juiste actie kunnen inzetten."