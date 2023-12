Emmer bezwarencommissie heeft zware kluif aan hond King: beet hij wel of niet?

Heeft King, een American Bully XL, een andere hond gebeten? En heeft burgemeester Eric van Oosterhout de juiste beslissing genomen om de hond in beslag te laten nemen? De eigenaar, een 33-jarige vrouw uit Emmen, vindt van niet. Gisteravond pleitte ze voor de terugkeer van haar hond.

De burgemeester besloot in oktober om King op te halen bij zijn baasje na een incident. De neef en de pleegzoon van de eigenaar lieten haar drie honden uit, allen van hetzelfde ras. Tijdens hun wandeling kwamen zij een andere hondeneigenaar tegen, die zijn witte herder uitliet.

Bij het passeren zou een van de drie bully's de witte herder hebben gebeten. De eigenaar van de witte herder wees de reu als schuldige aan. In dit geval kon dat alleen maar King zijn, want de andere twee viervoeters zijn teefjes.

Muilkorf

De burgemeester besloot daarop King in beslag te nemen nadat het incident bij de gemeente was gemeld. Die beslissing was mede gebaseerd op het feit dat King eerder een teckel had doodgebeten. Als gevolg werd het dier gevaarlijk verklaard. King mocht alleen de deur uit, mits aangelijnd en voorzien van een muilkorf.

Volgens de eigenaar kan King niet hebben gebeten, want hij droeg de muilkorf. Bovendien heeft zij opnames met haar telefoon gemaakt, waarop de eigenaar van de andere hond aangeeft de muilkorf te hebben gezien. Volgens de melder is er sprake van een bijtwond, iets wat de eigenaar van King weerspreekt. Komt bij dat de melder het niet nodig vond om naar de dierenarts te gaan, bracht zij in. Of om daar een verklaring te halen.

Videobeelden

Volgens het baasje van King moet het incident op videobeelden van bewakingscamera's van ondernemers in de buurt staan. Ze weet zeker dat die beelden haar viervoeter zullen vrijpleiten.

Ze had daarvoor al bij de diverse ondernemers aangeklopt, maar ze kreeg te horen dat de gemeente al het een en ander had opgevraagd.

Gefronste wenkbrauwen

Maar dat bleek niet het geval, zo bleek uit de reactie van de aanwezige vertegenwoordigers van de gemeente. Zij hadden wel beelden opgevraagd bij een ondernemer, maar die weigerde mee te werken.

Dat zorgde voor gefronste wenkbrauwen bij de bezwarencommissie. "Je kunt die opnames toch gewoon vorderen?", vroeg de commissie zich af. Maar de gemeente hield het bij het eerdere standpunt. De basis voor de inbeslagname is naast het eerdere incident gestoeld op de verklaring van de toezichthouders en de aangever. De melder is meerdere malen ondervraagd en bleef consequent wat betreft zijn verklaring: King is de dader.

Niet zo lief

De bezwarencommissie liet weten dat het moeilijk is om vast te stellen wat er precies gebeurd is. Er zijn geen opnames. Wel veel getuigenverklaringen die verklaren King met een muilkorf te hebben gezien. Maar weinig die daadwerkelijk het voorval hebben gezien. Wel is er een gedragsonderzoek uitgevoerd op King. En die geeft volgens de commissie een weinig rooskleurig beeld. Daaruit blijkt dat King niet zo lief is, aldus een van de commissieleden.

De eigenaar wil niets liever dan King zo snel mogelijk weer terug. Eind november stonden zij en de gemeente al tegenover elkaar tijdens een kort geding bij de rechtbank in Groningen. "Er werd me verteld dat ik me hond zou terugkrijgen. De melding is vals, het is oneerlijk spel. Ik ben het vertrouwen helemaal kwijt."

Januari