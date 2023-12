Rechter: Minister heeft Jehovah's Getuigen niet gediscrimineerd

De minister van Justitie en Veiligheid heeft de Jehovah's Getuigen niet gediscrimineerd door in 2018 en 2019 alleen bij hen onderzoek te laten doen naar de afhandeling van klachten over seksueel misbruik binnen de gemeenschap. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag bepaald.

Volgens de rechtbank was het niet nodig om ook bij andere kerkelijke organisaties zo'n onderzoek te laten doen, want er waren op dat moment geen signalen dat daar de afhandeling van dergelijke klachten niet in orde was.

Jehovah's Getuigen hebben de Nederlandse staat aangeklaagd wegens discriminatie, zo bleek uit een publicatie in Trouw eerder deze week. De reden: alleen hún omgang met seksueel misbruik is overheidswege onder de loep genomen, terwijl andere religieuze groepen buiten schot bleven. Voormalig minister Sander Dekker van Rechtsbescherming gaf daartoe opdracht. Jehovah's Getuigen hebben zo'n 30.000 leden in Nederland, het hoofdkantoor staat in Emmen.

Stigmatiserend

De Jehovah's Getuigen vonden dat Dekker zich stigmatiserend over hen had uitgelaten en meerdere grondrechten had geschonden door maatregelen die hij voorstelde, nadat de Universiteit Utrecht het onderzoek had uitgevoerd. De rechter vindt de uitlatingen van de voormalig minister binnen de grenzen van het toelaatbare, hoewel kritisch, zo blijkt uit de uitspraak.

Het onderzoek waar deze rechtszaak om draait, verscheen in 2020, nadat naar buiten was gekomen dat de afhandeling van misbruikzaken binnen de Jehovah's Getuigen te wensen overliet. Volgens slachtoffers zou de afhandeling alles te maken hebben met de gesloten cultuur bij de Jehovah's Getuigen. De geloofsgemeenschap was het helemaal niet eens met de onderzoeksconclusies en probeerde openbaarmaking van het rapport te voorkomen, maar verloor dat in hoger beroep.

Maatregelen zijn gerechtvaardigd

Minister Dekker was teleurgesteld dat het bestuur van de Jehovah's Getuigen zelf geen maatregelen wilde nemen om de afhandeling van klachten over seksueel misbruik te verbeteren. Hij zei daar het een en ander over in de Tweede Kamer en daar geniet hij immuniteit, aldus de rechter.