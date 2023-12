Niet zeker dat Family Fun Zone naar Tynaarlo komt: 'Houden alle opties open'

Het is nog maar de vraag of Family Fun Zone naar businesspark Ter Borch in Eelderwolde komt. Wethouder Jurryt Vellinga (Leefbaar Tynaarlo) houdt alle opties open, nu projectontwikkelaar Four-D het koopcontract voor 21.500 vierkante meter grond in Tynaarlo heeft ontbonden. "Ik sluit niet uit dat zij met een goed plan komen, maar de grond ligt nu weer in de markt."

In januari 2020 werd de koop van een grote lap grond op businesspark Ter Borch (bij Eelderwolde) bekrachtigd. De bedoeling was dat daar Family Fun Zone A7 werd gebouwd, een recreatiecentrum waarin veel attracties zouden moeten komen. Ook zou er ruimte moeten zijn voor hotelkamers. De grond is in de afgelopen jaar echter zo duur geworden, dat de projectontwikkelaar het koopcontract heeft laten ontbinden.

Het bedrijf in Eindhoven geeft aan alsnog met een plan voor de grond te willen komen, maar de gemeente wacht daar niet op. "We hebben na het sluiten van de overeenkomst gewacht tot de financiering rond was", schetst Vellinga. "We hebben daar best lang op gewacht en het contract steeds met een halfjaar of een jaar verlengd. Daarin speelde corona natuurlijk ook een rol, dat begrijpen we best."

Grote speler

Maar nu er bijna drie jaar later nog geen financiering rond is, heeft Tynaarlo besloten de grond weer in de markt te zetten. "We willen nu de handen weer vrij hebben om andere partijen de kans te gunnen met een plan te komen", zegt Vellinga, die zeker niet uitsluit dat Four-D weer de gelukkige zal zijn. "Zeker niet: laat ze maar met een plan komen."

Er is de gemeente er veel aan gelegen de grond verkocht te krijgen aan een 'passende partij'. "Wij hebben de opdracht van de raad gekregen om het businesspark te vullen", zegt Vellinga. "Dat gebeurt nu stukje bij beetje, met bijvoorbeeld ook de komst van het Holland Casino."