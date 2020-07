Schouten heeft geen probleem met bollenafspraak Westerveld

GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet had de minister vragen gesteld over het convenant waarin onder andere afspraken zijn gemaakt over gewasbeschermingsmiddelen. Volgens Bromet is het 'onwenselijk' dat er een akkoord gesloten is zonder dat actiegroepen daarin betrokken zijn, juist omdat in een eerder geschreven rapport staat dat de overheid partijen moet verbinden.

Geen eindpunt

"Het heeft mijn voorkeur dat omwonenden en telers met elkaar in gesprek komen om op lokaal niveau bevredigende afspraken te maken", antwoordt de minister. "Het is aan de lokale overheden om daar de juiste balans en werkwijze in te vinden en stap voor stap het gesprek weer op gang te brengen. Ik ben blij dat de gemeente Westerveld dat heeft opgepakt. Daarmee is niet gezegd dat het convenant een eindpunt is, maar wel een stap in de goede richting."

Volgens Schouten kan de gemeente zelf het best bepalen wat werkt en heeft zij vertrouwen in de Westerveldse aanpak.

Pilot

GroenLinks wilde verder weten of er haast gemaakt kan worden met een geplande pilot van het ministerie op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen in Zuidwest-Drenthe. Schouten zegt in gesprek te zijn met Drentse gemeenten en de provincie en zo snel mogelijk te willen starten met een pilot. Insteek is te onderzoeken hoe er minder middelen gebruikt kunnen worden en hoe de uitstoot te beperken.

