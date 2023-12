Vissenhotels en vernieuwde oevers voor Paterswoldsemeer

Het Paterswoldsemeer wordt de komende tijd flink onder handen genomen worden. Doel is het verbeteren van de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Het project is vandaag begonnen en duurt tot eind 2024.

Meerschap Paterswoldsemeer, Waterschap Noorderzijlvest, recreatieondernemers en eigenaren van vakantiewoningen slaan de handen in één met het project 'Meer in Balans'. Doel is om ervoor te zorgen dat de waterkwaliteit voldoet aan de zogeheten Europese Kaderrichtlijn Water.

Glooiende oevers & vissenhotels

Projectleider Theo Sikkema van Waterschap Noorderzijlvest laat weten wat de plannen zijn: "We gaan in de oevers een verflauwing aanbrengen, waardoor de begroeiing op de eilandjes en langs de randen van het meer geleidelijker overgaat in het water-ecosysteem. Boven en onder water worden daardoor meer met elkaar verbonden. De waterkwaliteit en de biodiversiteit worden verbeterd en dat is goed voor allerlei vissoorten, insecten en planten."

Naast glooiende oevers moeten vissenhotels uitkomst bieden. "Aan de oostkant van het meer staan tien steigers. Onder zeven daarvan gaan we vissenhotels maken. Daar kunnen de vissen paaien en daarmee wordt de visstand verbeterd", vertelt Sikkema. De vissenhotels zijn bedacht en ontworpen door technasium-studenten uit de stad Groningen.

Roerige aanloop

De aanloop van het project had nogal wat voeten in de aarde. Belanghebbenden vreesden dat de plannen gevolgen zou hebben voor de watersport. Een hernieuwd en in samenspraak gemaakt plan heeft die zorgen weggehaald.

Sikkema: "Je kunt wel zeggen dat het een roerige tijd geweest is. Daar hebben wij als waterschap ook veel van geleerd. Het is niet niks wat we hier gaan doen. En het is ook niet niks wat er allemaal op en rond dit meer gebeurt. Economisch, bedrijfseconomisch, recreatief en ook ecologisch. Er is van alles gaande en daar hebben we samen met omwonenden, gebruikers, verenigingen en ondernemers een mooi plan voor gesmeed waar iedereen achter staat.'

Tijdspad

De werkzaamheden starten binnenkort. Tot 15 maart zal er voornamelijk snoeiwerk uitgevoerd worden. Hierdoor zal het meer er de komende tijd kaal uitzien, maar volgens het waterschap is dat maar van korte duur.