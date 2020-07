Lelylijn goedkoper dan versnellen bestaand spoor

Uit het onderzoeksrapport dat werd geschreven in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat de Lelylijn sneller, rendabelere en goedkoper is dan het versnellen van het huidige spoortracé tussen Groningen en Zwolle.

Met een geschatte investering kost de Lelylijn 5,3 miljard euro. Dat is zo'n twee miljard euro minder dan de geschatte investeringen in het huidige tracé. Ook is de nog te bouwen Lelylijn minstens 40 minuten sneller dan het versnelde huidige tracé.

Steun van Drenthe

Voor Drenthe houdt dat in dat er langer gewacht moet worden op een snelle verbinding naar de Randstad. Voor reizigers uit Noord-Drenthe gaat het reizen naar de Randstad straks sneller als er gereisd wordt via Groningen.

De provincie Drenthe gaf zijn steun aan de Lelylijn, in ruil voor steun voor een versnelde verbinding tussen Groningen en de Randstad via Zwolle over bestaand spoor in de provincies Groningen en Friesland. Doel is een half uur sneller in 2030.

Gedeputeerde Cees Bijl: "Uit het onderzoek blijkt ook dat er over bestaand spoor relatief makkelijk een kwartier tijdswinst te behalen is, dat is al de helft van het half uur sneller dat we willen. Er is vervolgonderzoek nodig om de kosten en gevolgen van die andere helft (kwartier) goed te kunnen vergelijken met een nieuwe Lelylijn."

Tegen Provinciale Staten zei Bijl zojuist: "De één heeft meer met de Lelylijn, de ander met bestaand spoor. Maar er is nog een verdiepingsslag nodig om tot conclusies te komen. Los daarvan: het hele noorden wil ook een hogere treinfrequentie tussen Zwolle - Groningen en Zwolle - Leeuwarden. En de bottleneck Zwolle - Meppel moet aangepakt worden, als daar wat gebeurt zit het hele noorden qua spoor op slot."

Werken in Amsterdam, wonen in Groningen gaat niet gebeuren

MKB Noord en VNO-NCW zijn blij met de uitkomst van het rapport, maar of de Lelylijn er daadwerkelijk gaat komen moet nog blijken. "Dit is natuurlijk een prachtige uitkomst van het onderzoek. De resultaten spreken zich namelijk duidelijk uit voor een investering in de Lelylijn", zegt directeur VNO-NCW MKB Noord Ton Schroor.

Eén van de redenen dat er naar gekeken werd, is omdat men graag wil weten wat de totale lengte van de reis Amsterdam - Groningen zou zijn. Dat is één uur en veertig minuten, waar dat met het huidige tracé twee uur en twintig minuten is.

De bedoeling is dat mensen in Groningen gaan wonen, om daar de economie een boost te geven, en mensen in Amsterdam gaan werken, om daar het huisvestingsprobleem op te lossen. Maar volgens het onderzoek gaan beiden niet gebeuren door aanleg van de Lelylijn omdat de afstand tussen Groningen en de Randstad te groot is. Een conclusie die jaren geleden ook al werd getrokken na onderzoek over de destijds afgeschoten Zuiderzeelijn.

Bijl: "Uit het onderzoek blijkt dat één van de alternatieven af valt: een bus. Daar zijn we als noorden niet rouwig om, een bus is geen verbetering van de ov-verbindingen."