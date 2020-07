Rivalen Streuer en Reeves voor het eerst sinds corona op TT Circuit

Reeves woont tijdelijk in Grolloo. Dat heeft enerzijds een praktische reden. Omdat de Brit onder contract staat bij het Duitse team Berlin-Express is het gemakkelijker om vanuit Nederland naar Duitsland te reizen. Bovendien is hij al tien jaar bevriend met Streuer en daarom komt hij vaker in het dorp.

Corona in het VK

Minder leuk is dat het coronavirus het Verenigd Koninkrijk nog een stuk feller in zijn greep houdt dan Nederland. Reeves: "Ik had vanochtend mijn ouders aan de lijn en ze vertelden dat er een uitbraak is geweest in een supermarkt in mijn dorp. Een aantal grotere plaatsen zijn in een lockdown, doordat er grote uitbraken zijn geweest. Het gaat momenteel niet goed, laten we hopen dat het er snel beter wordt."

De Nederlandse motorbond KNMV hield vandaag een test- en trainingsdag op het TT Circuit in Assen. In principe doen daar alleen Nederlandse coureurs aan mee, maar Reeves kreeg er ook een uitnodiging voor. Voor zowel Reeves als zijn teamgenoot Streuer uit Grolloo is het de eerste echte testdag sinds de uitbraak van de pandemie. Reeves: "Assen is één van mijn favoriete circuits. Het voelt fantastisch om na vier maanden weer op de motor te zitten."

Elektrische problemen verholpen

Vorig seizoen had Streuer te maken met wat technische problemen aan zijn motor. De zoon van drievoudig wereldkampioen Egbert Streuer rijdt ten opzichte van vorig seizoen op een Yamaha, in plaats van een Kawasaki. Vanwege het coronavirus heeft hij nog geen echte race kunnen rijden op zijn nieuwe machine, maar de testresultaten zijn volgens de coureur positief.

"Vorig jaar had ik toch wel veel elektronische problemen, maar de elektronica op deze motor zijn totaal anders. Ik ga ervan uit dat dat honderd procent goed is nu en dan zijn we gewoon snel", aldus de Drent.

Ondanks hun vriendschap zijn de twee coureurs rivalen van elkaar. Dat zal ook niet perse veranderen nu ze bij elkaar in het team zitten. "Die rivaliteit die is er wel, maar dat gaat altijd goed", vertelt Streuer. Reeves stemt daarmee in. "Voor en na de race schudden we elkaar de hand. Wat er op de baan gebeurt, blijft op de baan."