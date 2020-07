SGP wil IT-hub Hoogeveen bij de Tamboer

De SGP in Hoogeveen ziet in of bij theater De Tamboer een geschikte locatie om de aangekondigde IT-hub te vestigen.

Volgens SGP-raadslid Brand van Rijn zal de levendigheid in, en de trek naar het centrum van Hoogeveen behoorlijk kunnen toenemen. Volgens de eenmansfractie is het een creatieve oplossing om de aanzienlijke exploitatielasten omlaag te brengen. Het financieel armlastige Hoogeveen kan zo kosten besparen.

Bedrijven

De IT-hub is verzekeraar TVM toegezegd zodat het bedrijf in Hoogeveen gevestigd blijft. TVM en andere bedrijven in de regio hebben behoefte aan hoger geschoold IT-personeel. Onder andere de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen gaan er samenwerken. Waar de hub moet komen is echter nog niet bekend. Hbo en universitair onderwijs zijn volgens Van Rijn 'een waardevolle en aantrekkelijke vorm van levendigheid en bedrijvigheid' bij de Tamboer.

De SGP wil ook kijken of de bibliotheek kan aanhaken bij het plan. "Een bibliotheek in de nabijheid is gewoon wenselijk bij hbo en universitaire opleidingen."

Graag om tafel

Volgens de SGP staan Centrummanagement Hoogeveen en De Tamboer niet onwelwillend tegenover het idee. In een bijgevoegde reactie bij de motie voor morgenavond spreekt voorzitter van Centrum Management Jan Stam van een verrassend idee. "Hoe vreemd het ook in eerste opzicht lijkt, er is zeker synergie en een versterkende rol over en weer te vinden in een samenwerking. Wij steunen als bestuur Centrum Management Hoogeveen graag dit nog prille onderzoeksidee."

Volgens Tamboer-directeur Pieter-Bas Rebers is het cultuurhuis altijd op zoek naar samenwerking met andere (culturele) instellingen. "We zien dan ook een eventuele samenwerking met de toekomstige IT-hub in Hoogeveen als een mooie kans om te onderzoeken. Graag wil ik met de betrokken partijen om tafel hoe we dit traject kunnen gaan verkennen."

