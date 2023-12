Dennis Hendriks komt met loflied op dorpen

Tijdens de djamsessie speelde de Roldernaar zijn nummers akoestisch, samen met Rowdy Prins op gitaar. Uitgeklede liedjes. En in tegenstelling tot wat de gemiddelde Mooi Wark-fan wellicht denkt, is Hendriks gek van een akoestische setting.

"Als ik moet kiezen wat ik het allermooiste vind met Mooi Wark, dan is dat wel het theater denk ik. Dat is gewoon een compleet nieuwe stap die we gemaakt hebben en dat vind ik echt te gek om te doen."

Dat neemt niet weg dat hij ook de 15.000 hossende mensen op een tv-festival kan waarderen. Maar in een theater is concentratie zeer belangrijk. "De muzikale uitdaging wordt groter. Als je een fout maakt in theater, dan hoort men dat direct. Maar maak je een fout in een feesttent, dan denken ze: dat zal wel. Dan gooien ze een glaasje bier extra achterover en dan hebben ze het niet door."

Nieuwe band

Hij was krap aan zestien toen hij bij Mooi Wark begon als drummer, maar Hendriks mag ook zelf graag bezig zijn. Het dörp (waor ik geboren ben) is inmiddels zijn vierde single. Aan stoppen met Mooi Wark stoppen denkt hij nog lang niet, maar iets erbij doen ziet de drummer wel zitten.

"Langzaamaan wil ik naast Mooi Wark ook gewoon zelf iets opbouwen. We hebben af en toe nog wel een keer een zondag of een vrijdag dat we vrij hebben en die kan ik ook nog wel een keer vullen in de agenda", aldus de zanger. "In goed overleg thuis trouwens, hoor", lacht hij er achteraan.

Oproep om band te starten

Onlangs deed Hendriks online een oproepje om een band te beginnen. De reacties stroomden volgens hem binnen. "Ik heb er bijna een dagtaak aan om op iedereen te reageren", grapt hij.

In januari hoopt hij een aantal muzikanten bij elkaar te krijgen. "Gewoon eens repeteren en een mooie show in elkaar zetten", zegt Hendriks. Zijn streven is om met zijn solo-project wat kroegjes en festivallen aan te doen naast zijn optredens met Mooi Wark. Wellicht volgend jaar.