Dennis Hendriks komt met loflied over dorpen

Het leven dendert maar door, niets staat stil en alles verandert. De tand des tijds slaat ook de dorpjes aan de oostgrens van Nederland niet over. Dennis Hendriks schreef er een nummer over. Een loflied over het dorp en zijn karakteristieken.

Het dörp waor ik geboren ben heet Hendriks' nieuwe single. "Een dorp zoals we dat aan de oostgrens van Nederland allemaal wel kennen denk ik, en dan de oostgrens in de breedste zin van het woord", legt hij uit. "Gewoon een dorp langs een klinkerweg waar je een kerk, kroeg en voetbalclub hebt; waar je gewoon alles bij de hand hebt. Dat is wat een dorp wel samenvat."

Discotheek-herinneringen

De zanger schreef het nummer samen met sessiegitarist Rowdy Prins en producer Roy Keuter. "We zaten met zijn drieën aan tafel. Iedereen komt uit een ander dorp, dus iedereen heeft ook een ander beeld bij zijn eigen dorp." Zo koestert Keuter nog warme herinneringen aan de Boogie Bar in Bargeroosterveld en Hendriks aan het roemruchtige Hof van Rolde.

"Hoewel ik het zelf niet gekend heb, moet ik eerlijk zeggen. Maar als ik mijn vader erover hoorde...", vertelt Hendriks lachend. "Die verhalen die hij had, zoals dat André Hazes er niet heeft opgetreden, maar wel aanwezig was, maar te dronken was om te spelen. Die verhalen gaan nog steeds door Rolde heen. En ook na een jaar of dertig à veertig leven die nog steeds."

Discotheken zoals het Hof van Rolde en de Boogie Bar zijn weg, maar de herinneringen blijven. De Mooi Wark-drummer merkt dat ook als ze op tour zijn met de band. "Tegenwoordig staan we gewoon weer ouderwets in de kroeg te spelen voor 150 tot 200 man. Ook supergezellig hoor, daar gaat het niet om. Maar die discotheken zoals we die vroeger allemaal hadden, die zijn er niet meer."

Wim Sonneveld

In het nummer wordt ook met een scheef oog gekeken naar het Het dorp van Wim Sonneveld. "Het is vijftig jaar geleden dan hij dat liedje uitgebracht heeft", zegt de Mooi Wark-drummer. "Ik denk dat slagerij J. Van der Ven er wel niet meer zal wezen en die man met dat paard staat ook niet meer op de brink." Volgens Hendriks verandert een dorp en daar kijkt hij in het nummer met lichte weemoed op terug.