Kartbaan Pottendijk vreest baanlicentie te verliezen

"Dan worden mijn baanlicenties ingetrokken en is het einde verhaal", aldus Rodenburg vandaag bij de Raad van State. Die behandelde alle beroepen tegen het Windparkplan Pottendijk.

Slagschaduw

Rodenburg maakte tijdens de rechtszaak in Den Haag duidelijk dat de slagschaduw van drie nabij de kartbaan bij Nieuw-Weerdinge geplande windturbines het grootste probleem zijn. "Door die slagschaduw en plotselinge schitteringen kunnen de coureurs schrikken en fouten maken. Uit onderzoek blijkt dat het onverantwoord is om zo dicht bij een kartcircuit windmolens te zetten. Het is allemaal op te lossen door die drie turbines, of elders te bouwen, of stil te zetten als de zon schijnt", aldus Rodenburg.

Tijdens de zitting bleek dat onder meer de NAB (Nederlandse Autosport Bond) een negatief advies heeft gegeven. Nu zijn er verschillende rapporten over het effect van slagschaduw en schitteringen op de coureurs gemaakt. Het rapport dat in opdracht van Rodenburg is gemaakt is het meest negatief over deze effecten. Volgens een rapport van de gemeente en windparkontwikkelaar Energiepark Pottendijk zijn er veel minder beren op de weg. Volgens dat laatste rapport weten coureurs waar die windmolens staan en houden ze daar 'gewoon' rekening mee.

Snelweg

Immers, wat voor gewone automobilisten geldt, zou ook voor coureurs gelden, zo redeneert de gemeente Emmen. Want in Nederland staan flink wat windmolens pal langs de snelweg en dat levert geen problemen op. Ook rechter en staatsraad Rosa Uylenburg vroeg of het nu zo'n groot verschil maakt of er bomen of windmolens langs een kartbaan staan. "Bomen leveren ook schaduw op en daar houden coureurs ook rekening mee. Een goede karter moet daar toch mee om kunnen gaan."

Kartbaaneigenaar Rodenburg haakte daar op in: "Dat is het juist, een goed coureur wel, maar er rijden niet alleen goede coureurs op de baan." Rodenburg hoopt in ieder geval dat de Raad van State de gemeente Emmen dwingt in overleg te gaan met de autosportorganisaties, zoals de NAB, KNMV en KNAF. Want Emmen zelf wil Pottendijk als landelijk racecentrum in de kijker zetten. En als alle baanlicenties van de kartbaan worden ingetrokken zit de gemeente ook met een probleem, denkt Rodenburg.

Volgens de gemeentewoordvoerder valt het wel mee met die dreiging en Emmen ziet vooralsnog geen enkele reden om speciale stilstandvoorschriften aan het windpark op te leggen als de zon schijnt en coureurs op de baan zijn. Of de Raad van State dat ook zo ziet, blijkt over enkele weken uit de uitspraak.