Nieuwe aanpak afhandeling bevingsschade van start

Inwoners van Noord-Drenthe en Groningen hebben vanaf vandaag de keuze of zij geleden aardbevingsschade volgens een nieuwe, eenvoudigere procedure willen laten afhandelen.

De tweede optie onder de nieuwe aanpak is een financiële vergoeding. Dat kan een vaste vergoeding van 10.000 euro zijn of er kan een maatwerkprocedure gestart worden met onderzoek naar de oorzaak van de schade.

De komende anderhalve maand krijgen in totaal ongeveer 11.000 aanvragers de keuze voorgelegd.

De nieuwe aanpak werd eerder dit jaar aangekondigd in de kabinetsreactie op de uitkomsten van de parlementaire enquête over de gaswinning. Demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) kwam vervolgens in oktober met een verder uitgewerkt plan.