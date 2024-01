Duizenden documenten openbaar gemaakt: 'Indië-weigeraars werden gelijkgesteld aan misdadigers'

"Den beklaagde is ten laste gelegd dat hij te Assen, althans elders in Nederland, gedurende het tijdvak van September 1946 tot en met Februari 1947, alzoo in tijd van oorlog, terwijl hij alstoen als soldaat in werkelijken dienst was bij 1-III-1 R.I. en later bij Subsistentencompagnie 1 R.I., althans als militair in den zin der wet, zich schuldig gemaakt heeft aan desertie in tijd van oorlog, door van 23 september 1946 September 1946 tot en met 28 Februari 1947, in ieder geval langer dan vier dagen, zonder voorkennis, toestemming of opdracht van zijn commandant, in ieder geval ongeoorloofd, van zijn onderdeel afwezig te zijn en te blijven."