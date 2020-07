Ohne Grenzen: ‘De kust van Duitsland is ook prachtig!’

Een lange vliegreis naar Mexico of de Bahama's zit er dit jaar niet in. Maar gelukkig zijn er een hoop alternatieven dichter bij huis te vinden. Ohne Grenzen zet de opties op een rij en neemt je mee naar de mooiste plekjes in het noorden van Nederland en Duitsland.

Van Engeland naar Amerika

Zo maken we een wereldreis in een dag. Want dat kan. Met de auto van Marokko naar Moskou en via Engeland door naar Amerika. Verslaggever Roel Barkhof laat zien dat het maken van een ogenschijnlijk lange reis makkelijk te doen is in korte tijd. En dat alles zonder de grens over te gaan.

Duitse kust

Ook zien we in deze uitzending van Ohne Grenzen dat je voor mooie stranden niet ver hoeft te reizen. Noord-Duitsland heeft bijvoorbeeld ook prachtige stranden, zoals die van Sylt. Dat eiland wordt ook wel de 'Koningin van de Noordzee' genoemd. En verder zijn er nog de populaire stranden van Ditzum, Greetsiel en Norddeich.

Tuinesië

Voor de presentatie van het programma hoefden Anika en Ineke dit keer ook niet ver te reizen. Ze presenteren vanuit hun luie stoel in de achtertuin van Anika. Oftewel: Tuinesië, Gran Balkonia, Bad Meingarten, of Gardenia. Het is maar welke buitenlandse naam je aan je tuin wilt geven.



Bekijk de volledige uitzending van Ohne Grenzen hier.