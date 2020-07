Ondernemer voelt zich gechanteerd door gemeente Assen

Ondernemer Paul Engberts uit Assen is niet blij met de gemeente. Volgens de ondernemer chanteert de gemeente hem bij de verkoop van zijn pand: de voormalige steenhouderij aan de Oudestraat in de provinciehoofdstad.

Engberts wil op het terrein, dat al decennia in bezit van zijn familie is, appartementen bouwen. De gemeente heeft zelf plannen met het terrein en wil het pand van de ondernemer kopen. Engberts schrijft in een brief die hij in mei naar de gemeente stuurde dat Assen hem minder geld biedt dan de grond waard is.

'Rug tegen de muur'

In de brief staat ook dat Engberts contact heeft gehad met twee projectontwikkelaars die wel het beoogde bedrag wilden betalen, maar dat de gemeente vervolgens liet weten zelf plannen met de grond te hebben en dat ontwikkelaars zouden afhaken. Assen is eigenaar van de grond naast het pand van Egberts. "Op deze manier voel ik mij met de rug tegen de muur gezet. Hier gebruikt de gemeente haar positie als gemeente onrechtmatig", schrijft de ondernemer.

Na aanvankelijk positieve gesprekken tussen de gemeente en de ondernemer in 2004, kwam er door de economische crisis in 2008 een streep door het plan. Uiteindelijk besloot Engberts zelf maar tot het maken van een plan over te gaan, maar de gemeente zorgde er volgens hem iedere keer voor dat het project niet door kon gaan. "Men vond het beter dat ik me terugtrok. Ik zou vanzelf wel weer bericht krijgen wanneer iemand geïnteresseerd zou zijn om te bouwen op de locatie. De gemeente zou dan mijn grond wel aankopen", schrijft de ondernemer.

'Indruk van chantage'

Stadspartij PLOP heeft vragen gesteld over de gang van zaken. De partij schrijft aan het college verbijsterd te zijn en merkt op dat de indruk van chantage gewekt wordt. Daarnaast wil PLOP van het college weten waarom het meer dan een maand duurde voordat de brief van de ondernemer met de gemeenteraad gedeeld werd. Engberts hoopt dat burgemeester Marco Out hem duidelijkheid geeft over het standpunt van de gemeente.