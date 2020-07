Bruidswinkel Mariages bestaat 50 jaar: 'Je moet goed gek zijn om dit te doen'

"Ik had niet verwacht dat wij vijftig jaar zouden bestaan", vertelt Drooglever. "Je moet wel goed gek zijn om dit te doen hoor. Het is geen baan van 9 tot 5. Ik ben hier soms op zondag ook nog bezig."

Bruidsmode

Na vijftig jaar heeft Drooglever nog steeds veel plezier in haar werk. "Je bent elke dag met mooie producten bezig en je ontmoet leuke mensen. Ik doe alleen zaken met mensen waar ik prettig mee om kan gaan. Als een leverancier niet aardig tegen mij doet, dan koop ik daar niks meer."

Drooglever heeft al tienduizenden jurken in haar handen gehad. "De bruidsmode is veranderd, maar het is ook een herhaling", vertelt ze. De flowerpowertijd van de jaren zeventig zie je nu ook weer. Tegenwoordig noemen we het bohemien, maar het is eigenlijk dezelfde stijl. De leveranciers pakken soms gewoon de patronen van zoveel jaar geleden en dan gaan ze daar weer mee aan het werk. Zo werkt mode."

Prinsessenjurk

Over de vraag wat de mooiste jurk is die Drooglever ooit heeft gezien, hoeft ze niet lang na te denken. "Van prinses Diana. De jurk was gemaakt van echte zijde. Het had grote pofmouwen, dat was in die tijd helemaal in. Het was een echte prinsessenjurk."

Voor haar eigen trouwdag mocht Drooglever een jurk uit de winkel pakken. "Ik droeg een hele simpele jurk voor die stijl. Op de dag voor ik ging trouwen, heb ik er nog paarse bloempjes opgenaaid. Dat was in 1972 mode. Paars en oranje." Maar ze heeft de jurk niet meer. Haar moeder verkocht de jurk - wel met toestemming van Drooglever - aan een klant. "Ik kreeg er toen driehonderd gulden voor. Van dat geld heb ik een stofzuiger gekocht." Achteraf gezien heeft ze daar spijt van. "Ik zou er wel duizend euro voor over hebben om de jurk terug te halen."

Bruiden weten de weg naar de winkel goed te vinden. Er zijn zelfs vrouwen die voor een tweede of derde huwelijk weer terugkomen. "Dat is echt waar. Dan komen ze bij mij terug omdat ik ze goed had geholpen. Vrouwen zijn die dag wel weer de bruid, dus dan zoeken we weer een passende jurk, ook voor een tweede of derde huwelijk. Dan denk ik graag mee."

Pensioen

Officieel is Drooglever al met pensioen en heeft haar zoon de winkel overgenomen, maar dat weerhoudt haar er niet van om nog regelmatig in de winkel te helpen. "Als ik gezond ben wil ik hier nog wel een paar jaar rondlopen. Als mijn zoon het tenminste toestaat. Als hij zegt: moe je wordt te oud, ga nu maar weg, dan ben ik weg", vertelt ze. "Maar hij vindt het ook nog wel heel fijn dat ik zoveel werk uit handen neem."