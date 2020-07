Aa en Hunze stuurt weer dwangsommen voor wonen op 't Ruige Veld

Ze krijgen vier maanden de tijd om permanente bewoning van het terrein door cliënten en zorgpersoneel te beëindigen.

Fikse dwangsommen

Doen ze dat niet dan dreigen er fikse dwangsommen. Ook de bewoners die er zitten hebben dit keer van de gemeente een brief gekregen over de situatie. Dat zijn er zo'n vijftien.

Wonen kost 10.000 euro per cliënt, wat kan oplopen tot maximaal 100.000 euro. Zorgpersoneel dat er woont kost 1000 euro per geval, en dat kan oplopen tot maximaal 10.000 euro.

Bewoning is in strijd met het bestemmingsplan, zo geeft de gemeente opnieuw aan. De illegale bewoning was ook in november al door Aa en Hunze aangegrepen om de zorginstelling met haar bewoners van het terrein te krijgen.

Zorg niet goed

Eerst wilde de gemeente vorig jaar de boel sluiten, omdat de zorg in haar ogen niet goed was. Ze haalde ook de inspectie erbij. Maar daar stak de rechter een stokje voor. Vervolgens ging Aa en Hunze handhaven op het bestemmingsplan, met het opleggen van dwangsommen. Altijd Zorg en Green.DNA vochten dat aan, maar de bezwarencommissie stelde de gemeente onlangs in het gelijk.

Beschermd wonen

Altijd Zorg zit sinds vorig jaar april in enkele panden op 't Ruige Veld. Van de vijftien cliënten hebben er volgens de gemeente maar twee een indicatie voor beschermd wonen. Die mogen er dus wel 24 uur per dag zijn. Voor de rest van de bewoners geldt dat niet, zo zegt gemeentewoordvoerder Adwin Peeks. "Die hebben een indicatie voor ambulante zorg. Overdag mogen ze er zijn, maar daar wonen mag dan niet."

Zoveelste stap

Het versturen van nieuwe dwangsom aanschrijvingen is de zoveelste stap van de gemeente Aa en Hunze om aan de situatie met Altijd Zorg op 't Ruige Veld een einde te maken. Dat begon vorig jaar november. Toen wilde burgemeester Anno Wietze Hiemstra per direct de instelling sluiten, omdat de zorg onder de maat was en er gevaarlijke situaties dreigden. De rechter voorkwam dat.

Maar even later sprong alsnog de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd bovenop de instelling vanwege allerlei tekortkomingen. Die eiste dat Altijd Zorg begin dit jaar de zorg zou overdragen. Daarover loopt nog altijd een procedure bij de Inspectie. Maar door de coronacrisis is dat over de zomer heen getild.

Ondertussen blijft Aa en Hunze twijfelen aan de zorgverlening. Zo is Stichting Altijd Zorg nog altijd niet officieel gecertificeerd als zorgverlener in de gemeente. Zorgkosten worden daardoor ook niet vergoed door de gemeente.

Stichting Altijd Zorg op 't Ruige Veld in Rolde, ligt sinds november in de clinch met de gemeente Aa en Hunze en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De gemeente wilde de zorginstelling op 't Ruige Veld per direct sluiten. Het zou er onveilig zijn. De zorg was zo slecht dat de cliënten gevaar liepen. Ook waren er klachten uit de omgeving over overlast van de bewoners op het zorgterrein. Maar de rechter floot gemeente en Inspectie terug, en Altijd Zorg mocht verder. Daarna probeerden zowel gemeente als Inspectie met dwangsommen een einde te maken aan de in hun ogen 'zorgelijke situatie'. De gemeente kwam met een dwangsom, omdat wonen in strijd is met het bestemmingsplan. De Inspectie, omdat de zorgverlening voor eind januari overgedragen moest worden. Daar kwam weer bezwaar tegen van Altijd Zorg. Maar het illegaal wonen is nu bevestigd door de bezwarencommissie, waarop Aa en Hunze nu alsnog handhavend gaat optreden. Het bezwaar tegen de dwangsom van de Inspectie loopt nog. Altijd Zorg is ondertussen al tijden bezig de zorg beter te regelen voor haar cliënten. Of dat al tot voldoende verbetering heeft geleid, is onduidelijk. De woordvoerder van de zorgstichting is herhaaldelijk om een reactie gevraagd op de nieuwste ontwikkelingen, maar hij reageert niet.

Lees ook: