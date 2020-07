Drentse gemeenten protesteren in Den Haag voor meer geld

Het protest wordt gehouden voorafgaand aan een vergadering van de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken met minister Ollongren over de gemeentefinanciën.

Wethouder Harmke Vlieg van Assen is de woordvoerder namens de Drentse gemeenten en een van de sprekers tijdens het protest. "Demonstreren is niet iets wat burgemeesters en wethouders vaak doen, maar de nood is hoog. We willen de ministers en Kamerleden duidelijk maken dat we het echt niet meer redden op deze manier."

Twee miljard

Volgens Vlieg staat veel gemeenten het water aan de lippen: "Het heeft te maken met bezuinigingen die het Rijk al enkele jaren op gemeenten heeft doorgevoerd. Dat is structureel een bedrag van een miljard. Daarbovenop komen de tekorten op jeugdzorg en Wmo, dat is ook niet vol te houden voor gemeenten. Dat gaat ook om een miljard. En daar kwamen de kosten van de coronacrisis nog eens overheen."

Volgens Vlieg kunnen de gemeenten die twee miljard niet zelf opvangen. "Dan moeten we gaan bezuinigen of de lasten fors verhogen en dat is niet wat wij willen. We willen het beste voor onze inwoners en kunnen bouwen aan onze stad en dorpen. Op deze manier kan dat gewoon niet meer."

De gemeenten willen er structureel twee miljard bij zegt Vlieg. "We verwachten van de Kamer dat er gehandeld wordt en dat er daadwerkelijk meer geld naar gemeenten gaat, zodat wij structureel voldoende geld hebben voor alle taken die we ook namens het Rijk uitvoeren."