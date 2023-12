Opvolger burgemeester Karel Loohuis volgende week bekend

Wie wordt de opvolger van burgemeester Karel Loohuis in Hoogeveen? Op woensdag 20 december maakt de gemeenteraad dat bekend.

Tijdens een besloten vergadering kiest de raad wie zij naar voren schuift. Later op de avond zal tijdens de openbare vergadering voor het publiek duidelijk worden wie het stokje overneemt van Karel Loohuis. Dat gebeurt rond 21.00 uur. De verwachting is dat de nieuwe burgemeester op 3 april wordt beëdigd.

Een echte alleskunner

Begin oktober werd duidelijk dat veertien mensen hebben gesolliciteerd op de functie. Vier vrouwen en tien mannen zien de functie wel zitten. Drie sollicitanten zijn lid van de VVD, één van het CDA, één van de ChristenUnie en één van de PvdA. De andere acht zijn niet verbonden aan een partij of hebben het niet benoemd.

Tussen 7 november en 5 december hebben de sollicitatiegesprekken plaatsgevonden. Er zijn in twee rondes gesprekken gevoerd, waarbij de kandidaten een voorbereidingsopdracht is meegegeven. Vervolgens is bekeken wie het beste voldoet aan de profielschets voor de nieuwe burgemeester.