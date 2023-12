Grootste hunebed omringd door kaarsjes

Riemke Scharff, medewerker bij het Hunebedcentrum, legt uit: "Mensen kunnen bij het hunebed een kaarsje aansteken en op deze manier het jaar overdenken. Het doel is om stil te staan bij wat je is overkomen. Mooie momenten maar ook verdrietige gebeurtenissen, zoals dierbaren die je bent verloren. Doordat je met meerdere mensen een kaarsje aansteekt is er een gevoel van saamhorigheid, want je bent niet alleen. Eigenlijk net zoals vroeger want een hunebed is niet alleen een plek waar mensen begraven werden maar ook een plek waar mensen samen kwamen. Hier is dan ook het idee uit voortgekomen."