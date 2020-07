Lhee wil bushalte terug in het dorp

Dat bleek op tijdens een informatieavond waar oplossingen voor het probleem van de bushalte in Lhee gepresenteerd werden.

Geen bus in Lhee, hoe zit het ook alweer?

Tot eind vorig jaar reed de kleine buslijn 35 kriskras door Lhee en Dwingeloo. Het OV-bureau Groningen Drenthe laat sinds de nieuwe dienstregeling alleen de nieuwe grote lijn 28 van Beilen naar Meppel langs Lhee rijden over de provinciale weg. Daar is één nieuwe halte in aanleg.

Een buurtbewoner maakte bezwaar tegen de nieuwe halte en stapte naar de rechter. Hij vreest voor zijn uitzicht, de halte ligt volgens hem op een verkeersonveilige plek bij een kruising waar hard gereden wordt. Daarnaast wil de bezwaarmaker in de nieuwe halte geen hangjeugd die de hele tijd bij hem naar binnen gluurt.

De provincie legde de bouw van de halte stil en bus 28 raast nu Lhee voorbij. Daardoor moeten reizigers van en naar Lhee 15 tot 30 minuten lopen naar een halte in Dwingeloo of in het Nationaal Park midden in het bos.

Halte in het dorp

Dat het OV-bureau Groningen Drenthe en de provincie met de kwestie in de maag zitten is wel duidelijk, want samen met Qbuzz en de gemeente werd een heuse informatieavond opgetuigd. Tijdens deze avond werden de drie mogelijkheden voor een halte uitgelegd. Maar inwoners van Lhee voegden daar nog een vierde mogelijkheid aan toe: laat de bus weer een stukje door het dorp rijden en maak daar weer een halte.

Jorne Bonte van het OV-bureau Groningen Drenthe legt uit welke mogelijke locaties er zijn voor een nieuwe bushalte.

Twee van de drie mogelijkheden voor een halte langs de provinciale weg zijn erg ver weg van Lhee. Daarnaast vragen deze oplossingen hoge investeringen. Zo moet er een scheiding van de rijbanen komen en verlichting voor de busreizigers, zodat ze veilig kunnen oversteken.

Als deze twee opties afvallen en ook een halte terug in het dorp geen optie is, dan kom je toch weer uit bij de plek waar de buurtbewoner de komst van een halte succesvol aanvocht. Die plek ligt het dichtst bij het dorp.

Dorpsbelangen stemde ooit in met dit plan, omdat het niet alleen voor reizigers uit Lhee maar voor veel reizigers op het traject een betere overstap en aansluiting in Dieverbrug en Beilen gaf. En deze mogelijke bushalte biedt een rechtstreekse verbinding met Meppel.

Lhee zit nog wel even zonder bus

Dat één buurtbewoner de halte voor zijn deur kon tegenhouden, komt omdat de provincie de procedure voor de aanleg niet volgens het boekje heeft gedaan. De provincie en het OV-bureau gingen voortvarend van start want er was haast bij. De nieuwe dienstregeling kwam er aan en de oude buslijn door het dorp ging verdwijnen.

Nu wordt wel de goede procedure gevolgd en kan de aanleg na oktober beginnen, tenminste als er geen nieuwe bezwaren komen. Het is nog niet duidelijk of de buurtbewoner weer bezwaar gaat maken, als er uiteindelijk gekozen wordt voor de bushalte voor zijn deur. De bezwaarmaker wil niet met RTV Drenthe praten.

Zolang Lhee geen bushalte heeft kun je een HUB-taxi bestellen om zo naar een OV-knooppunt te reizen voor een busaansluiting. De extra kosten voor de HUB-taxi worden vergoedt door Qbuzz en het OV-bureau.