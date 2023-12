Voor kitten Nollie kwam hulp na treinavontuur te laat: 'Ze was toch niet sterk genoeg'

Opvang in Emmen

De kittens worden vervolgens ondergebracht bij gastouder Anne Alting in Emmen. Zij is net in Beilen om eerder opgevangen poezen terug te brengen naar het asiel, maar als ze Nellie en Nollie ziet gaan de kittens meteen mee naar haar huis. "Ze zijn veel te licht voor hun leeftijd. Zondag zijn ze tien weken oud. Ik denk dat Nellie en Nollie wel geschrokken zijn".

Nollie redt het niet

De kittens kunnen in Emmen flink aansterken, maar toch redt Nollie het niet.

Volgens Miranda Schonewille van het asiel is het katje niet sterk genoeg door ondervoeding. "Eerst ging het nog wel, maar toen ze wat groter werd bleken haar organen toch niet goed te functioneren en hebben we haar in moeten laten slapen. Als het niet goed gaat, moet je ook zo flink zijn om dat te doen".