Platen van de Sporters met Peter Hoekstra

Wat is de favoriete muziek van bekende Drentse sporters en oud-sporters? Wat raakt ze? Welke nummers hebben hun leven beïnvloed? En luisteren ze naar muziek tijdens het sporten? In Platen van de Sporters praat Loes van der Laan met Drentse topsporters over hun muzieksmaak en leert ze aan de hand daarvan beter kennen.

In de eerste aflevering is oud-voetballer Peter Hoekstra te gast.

Profvoetballer

Als klein jongetje droomt Peter Hoekstra er al van om profvoetballer te worden. Vanuit Assen vertrekt hij op 14-jarige leeftijd naar het voetbalinternaat van PSV in Eindhoven. Daar heeft hij goede herinneringen aan: "Dat was een mooie tijd. Het was ook heerlijk om in het weekend weer terug naar Assen te gaan. Onderweg luisterde ik altijd naar muziek."

Peter ging graag naar de TT-kermis: "Rondhangen met vrienden en dan deden we danspasjes van Back By Dope Demand van King Bee," zegt hij lachend.

Rapnummers

Nog steeds heeft Peter altijd muziek aan staan. "Ik woon op vijf minuten loopafstand van mijn werk bij FC Groningen. Toch luister ik in die korte tijd naar muziek." Peter Hoekstra is de enige Drent die ooit met het Nederlands elftal op een EK voetbal heeft gespeeld. Voor de wedstrijden gebruikte hij muziek om zich op te peppen: "Een half uurtje voor een wedstrijd zette ik een rapnummer aan om me wat op te hypen. Je krijgt er een wat agressievere houding van."