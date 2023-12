Herdenking Franse parachutisten bij Johan Willem Frisokazerne in Assen

Tegenover de Johan Willem Friso-kazerne in Assen staan zo'n tachtig militairen een minuut lang stokstijf stil. Op deze plek herdenken zij de slachtoffers van 'Operatie Amherst'. Vanwege de herdenking was de Balkenweg tussen de kazerne en het herdenkingsmonument tijdelijk afgesloten door de marechaussee.

Zevenhonderd Franse parachutisten werden in april 1945 gedropt in Drenthe om de grote aanval van de Canadezen en de Polen voor te bereiden. Bij deze operatie kwamen 33 Franse parachutisten om het leven.

Normaal gesproken zou je zo'n herdenking verwachten in april of mei, maar vanwege een zogeheten battlefieldtour is ervoor gekozen om er nu bij stil te staan. "We zochten een onderwerp om te leren van het verleden en tegelijkertijd de bevrijders van toen te blijven eren", legt majoor Marco Huizenga van de Luchtmobiele Brigade uit. "En toen kwamen we uit op deze operatie, die plaatsvond tussen Assen en Schaarsbergen bij Arnhem. Vandaar dat we er deze week bij stilstaan."