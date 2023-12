Villa De Lindenhof weer in beeld voor horeca, mogelijk nieuwbouw voor safarirestaurant

Villa Lindenhof is weer in beeld voor horeca. De gemeente Emmen wil volgend jaar kijken naar een nieuwe invulling. Verder bekijkt de gemeente de renovatie van het safarirestaurant in het Rensenpark (waar Twessers in zit). Maar een mogelijke uitkomst kan ook nieuwbouw zijn.

Villa Lindenhof wordt sinds 2020 tijdelijk verhuurd als kunstenaarskwartier. Maar de gemeente liet toen al doorschemeren dat voor de lange termijn werd gezocht naar een concretere invulling. Destijds stond er in het kwaliteitsplan nog geen exacte invulling vermeld voor het Rensenpark. Voor de twee andere stadsvilla's naast De Lindenhof was die er wel: horeca in De Drommedaar en streekomroep ZO!34 mocht het Hospershuis als nieuw onderkomen gebruiken.

Renovatie

De Lindenhof staat nog een renovatie te wachten, laat programmaleider Ingrid van der Woude van de gemeente Emmen weten (de gemeente is eigenaar van het park en verhuurt verschillende panden aan ondernemers). Wat er precies gaat gebeuren is nog niet bekend.

Van der Woude: "Op dit moment is een team bezig met de voorbereiding van de renovatie. Daar zal op een later moment meer informatie over worden verstrekt." De voorlopige planning is om in 2024 te starten met de uitvoering.

Meer levendigheid

Het idee voor horeca in de Lindenhof is niet nieuw. In 2018 voerde de gemeente al gesprekken met een Emmer ondernemer. Maar dit ging uiteindelijk niet door. De gemeente blijft kansen zien, aldus Van der Woude. "De villa zit nu een beetje verstopt."

Maar straks komt er een extra ingang naar het Rensenpark naast het gebouw. Dat pad loopt richting het olifanteneiland waar plannen zijn voor een klimpark. Daarmee komt er weer volop levendigheid in dit gebied, aldus Van der Woude.

Twessers

Met dat in het achterhoofd neemt de gemeente ook het voormalige safarirestaurant onder de loep. In het pand huist momenteel Twessers. Dit theehuis biedt jongeren een kans om in een beschutte werkomgeving ervaring op te doen in de horeca, zodat zij meer kans maken op de arbeidsmarkt. Het pand wordt mogelijk verduurzaamd. "Maar mogelijk wijst onderzoek uit dat het beter is om voor nieuwbouw te kiezen."

Aanbouw gesloopt

Voor het derde horecapunt bij het park, De Drommedaar, wordt vanaf volgend jaar actief gezocht naar ondernemers. Tot dit voorjaar zat er nog een restaurant in gevestigd, maar die heeft de deuren moeten sluiten. Voordat er een nieuwe partij inkomt, wordt eerst de aanbouw tegen de achterzijde gesloopt.