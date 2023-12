'Een compleet nieuw huis in twee maanden? Eerst geloofde ik het niet, nu wel'

'Vóór de Kerst zijn wij terugverhuisd'

Bouke Bakker komt met zijn drie pleegkinderen aanzetten. Hij woont al twintig jaar aan de Schragestraat, helemaal op de hoek. "Ik sta hier versteld van", zegt hij, vlak nadat hij zijn nieuwe voordeursleutel officieel overhandigd heeft gekregen. "Of, om het wat nuchterder te zeggen, het valt me honderd procent mee. Ik ga ook meteen aan de slag. Morgen komt de stukadoor, dinsdag wordt het tapijt gelegd. Vóór de Kerst zijn wij terugverhuisd."

'Altijd tochtig en last van schimmel'

De nieuwe woningen vervangen de oude jaren vijftig huizen die hier stonden. "Die huizen waren écht wel op", zegt Wolters. "Het was er altijd tochtig en vochtig en we hadden last van schimmel. Daar was op een gegeven moment echt niets meer tegen te doen." Qua isolatie is dat nu wel wat anders, merkt Bakker op. "Ik kan het ook horen aan het geluid, nu ik in een lege kamer praat. Het klinkt lang zo hol niet als je zou verwachten in een niet-ingerichte ruimte."

De komende tijd volgen de andere blokken die in Emmermeer stuk voor stuk worden aangepakt binnen het project Blokje Om, onder meer aan de Valtherzandweg, Nijkampenweg en Valtherlaan. Bosman: "We hebben in dit blok nu vier huizen opgeleverd. De andere vier gebruiken we tijdelijk als wisselwoning tijdens de sloop en bouw elders in de wijk. In de tweede week van januari volgt oplevering van het tweede blok, en zo gaan we door."

'Dit gaan huurders op hun energierekening merken'

De bewoners krijgen er een compleet nieuw huis voor terug, met andere woonlasten. Wolters: "De maandelijkse huur gaat iets omhoog, maar daar staat tegenover dat de energieprijs een stuk lager zal zijn, is ons beloofd." Bosman knikt instemmend: "Dat klopt, dit gaan de bewoners echt wel op hun energierekening merken. Deze huizen zijn goed geïsoleerd, gasloos en voorzien van alle vormen van duurzaamheid. Dus niet alleen comfortabel, maar ook véél energiezuiniger."

'Als het elders nog een keer kan, ja, waarom niet?'