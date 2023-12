Borger-Odoorn en Aa en Hunze willen strengere geluidsnormen voor bestaande windparken

Geluidshinder

Op 1 juli 2025 moet het ontwerpbesluit windturbines leefomgeving in werking treden. Dat besluit bevat onder meer de strengere geluidsnormen voor nieuwe windparken dan voor bestaande windparken. Gezien alle vier gemeenten op dit moment windparken in hun gebied hebben liggen, waar de omwonenden last van ondervinden, hebben de gemeenten de minister opgeroepen om de overgangsbepalingen in het ontwerpbesluit aan te passen.

Juridische stappen

Tot op de dag van vandaag worden omwonenden van het windpark nog steeds geconfronteerd met onder andere laagfrequent geluid, storende bromtonen en hinderlijke verlichting. "Maar met de huidige regels is het windpark niet in overtreding en kunnen wij dus eigenlijk niets tot weinig doen", zegt Franciska Schoenmakers (GemeenteBelangen) tijdens de raadsvergadering van Borger-Odoorn.

Juridische stappen zetten is voor wethouder Henk Zwiep nog ver weg. "We wachten af wat de reactie is op deze zienswijze en daarna kijken we welke weg we met de vier gemeentes willen bewandelen", aldus Zwiep.