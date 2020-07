Werkneemster steelt 43.000 euro van Wildlands

Een 26-jarige vrouw uit Emmen heeft als medewerkster in een restaurant van Wildlands Adventure Zoo Emmen ruim 43.000 euro uit de kas gestolen. Ze gebruikte dit geld voor haar gokverslaving. De politierechter legde de vrouw voor verduistering in dienstverband een werkstraf van 160 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand op.

De zaak kwam in november 2018 aan het licht. Familie van een collega van de verdachte at in dat restaurant. Het viel de collega daarna op dat er kennelijk niet was betaald. Ze controleerde de kassa en zag voor die dag dertien foutmeldingen op naam van de verdachte. Ook een andere collega viel de vele 'foutjes' van de Emmense op. Er werd een onderzoek ingesteld.

1300 keer gestolen

Uit dat onderzoek bleek dat de 26-jarige in het restaurant Travelers Taste afrekende met de klanten en daarna dat bedrag weer afboekte. Ze haalde vervolgens bedragen tot 900 euro uit de kassa-lade. Dit gebeurde in anderhalf jaar tijd 1.300 keer. Er hingen geen camera's en niemand was wat opgevallen. De vrouw werd ondervraagd, ze bekende en werd ontslagen.

'Iedereen werkt hard voor dat geld'

De rechter noemde het een ernstig feit. ,,Iedereen werkt hard om de boel draaiende te houden en daar is dat geld voor nodig", zei ze. De rechter vond het positief dat de vrouw openheid van zaken gaf. Ze was niet eerder veroordeeld en de zaak was intussen ook verouderd. Het meest positieve vond de rechter dat de Emmense zelf hulp heeft gezocht voor haar verslavingsprobleem.

Afbetaling

De vrouw heeft weer werk en een betalingsregeling getroffen met haar oud-werkgever. Ze wil tot de laatste cent terugbetalen, zei ze. ,,Ik ben daar wel twaalf jaar mee bezig, gelukkig heb ik werk". Ook dat was voor de rechter een reden om haar niet naar de gevangenis te sturen.