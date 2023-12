Meldingen van overlast door oud-verslaafden in Donderen

Bezorgde reacties in Donderen over een zorginstelling waar bewoners met verslavingsproblemen wonen. Inwoners spreken over gevaarlijke verkeersituaties en ongewenste gedrag op straat. Dat blijkt uit berichten op sociale media en bezorgde signalen die binnenkwamen bij de dorpsbelangenvereniging. Vorige week werd een informatiebijeenkomst georganiseerd in Café Hoving, waar die zorgen ook werden geuit.

Het gaat om acht cliënten, oud-verslaafden, die wonen in een locatie van organisatie de Zorg van Toen op het landgoed aan de Norgerweg.

'Donderen-onwaardig'

Dat niet iedereen die zorgen deelt, bleek vanmiddag uit een rondgang door het dorp. Een man die op enkele honderden meters van de zorginstelling woont, zegt niets te hebben gemerkt van de bewoners. Ook berichten dat cliënten dronken door het dorp en andermans tuinen zouden lopen, klinken hem vreemd in de oren.

Een andere vrouw vindt de zorgen van mede-dorpsbewoners overtrokken. "Het is Donderen-onwaardig", vind ik. "Laat de mensen zich over iets anders zorgen maken. Deze bewoners verdienen toch ook een plek?"

Gemeente en zorgorganisatie

De gemeente Tynaarlo laat in een korte reactie weten de situatie te kennen. "Dat is een van de redenen waarom we hebben aangedrongen op een informatieavond voor inwoners. Dat neemt onze zorgen niet weg." De gemeente zegt verder de situatie nauwlettend in de gaten te houden.

Organisatie Zorg van Toen was vandaag onbereikbaar voor commentaar. Eerder zei directeur Hans Zethoven dat er al wat kou uit de lucht was gehaald en daarnaast wees hij op de ondersteuning die er is voor zijn cliënten. "Onze bewoners krijgen 24 uur per dag begeleiding en hebben hier alle ruimte", zei Zethoven in oktober. "Het is een omheind landgoed waar de bewoners in alle rust kunnen wonen."

Politieke onrust