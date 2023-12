Drentse zorgen over uitstel spreidingswet: 'Situatie vluchtelingen wordt er niet beter op'

"De situatie voor het opvangen van vluchtelingen gaat er niet beter op worden", verwacht Rikus Jager, voorzitter van de Vereniging Drentse Gemeenten. "De spreidingswet is een belangrijk onderdeel in het oplossen van de opvangproblematiek." Jager reageert op de aangenomen motie in de Tweede Kamer van PVV, VVD, NSC en BBB om de spreidingswet voor asielzoeker in Nederland voorlopig on hold te zetten.

De motie werd gesteund door JA21, FVD en SGP en haalde daarmee een ruime meerderheid van 95 van de 150 stemmen.

Problemen stapelen zich op

Jager verwacht dat de regio's die nu vooropgaan in het opvangen van asielzoekers het nog zwaarder gaan krijgen. "De problematiek zal zich op deze plekken alleen maar verder opstapelen. De locatie in Ter Apel en ook Zuidoost Drenthe gaan hier last van hebben."

De spreidingswet moet ertoe leiden dat asielzoekers beter worden verdeeld over het land. Gemeenten kunnen door de wet in uiterste gevallen worden gedwongen om een asielzoekerscentrum te openen.

Dieptepunt

"Een absoluut dieptepunt", vindt Eric van Oosterhout, burgemeester van Emmen. De bodem is volgens Van Oosterhout wel bereikt. "De opvang heeft er nog nooit zo beroerd voorgestaan als nu. In Ter Apel lopen 2500 asielzoekers tegen de muren op. Die zijn nu inzet van een politiek spel", vertelde de burgemeester tegen het Dagblad van het Noorden.

Afgezwakte motie

In eerste instantie wilden de initiatiefnemers met de motie de Eerste Kamer verzoeken om volgende maand nog geen besluit te nemen over de spreidingswet. Dit stuitte op veel weerstand, omdat het ongebruikelijk is dat de Tweede Kamer zich bemoeit met de werkzaamheden van de Eerste Kamer. Daarnaast werd de motie ontraden door het nog zittende demissionaire kabinet.