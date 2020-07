Lagere straf in ontvoeringszaak Zuidlaren, slachtoffer kreeg stroomstoten

Voor een gewelddadige ontvoeringszaak in Zuidlaren is een 31-jarige man in die plaats veroordeeld tot een celstraf van veertig maanden, waarvan zestien maanden voorwaardelijk. Tegen de verdachte was vier jaar cel (waarvan een haf jaar voorwaardelijk) geëist.

Een psychiatrische patiënt van de GGZ-kliniek werd vorig jaar op 19 juni meegelokt naar een woning op het terrein van de kliniek. Hij werd daar vastgehouden en kreeg elektrische schokken op het hoofd met een elektroshockapparaat. Een levensgevaarlijke actie vond de officier van justitie twee weken geleden op zitting. Door onkundig gebruik had het slachtoffer kunnen overlijden. De rechter denkt daar anders over. Die gaat uit van poging tot zware mishandeling. En daarop staat een minder hoge straf.

Politieagent

Het slachtoffer dacht dat de 31-jarige man, die hem op het terrein aansprak, een politieagent was. Hij moest mee voor openstaande boetes. Hij geloofde dat en wandelde mee. In de woning werd hij opgewacht door nog eens twee mannen. De bewoner (54) kreeg voor zijn rol een celstraf van 197 dagen opgelegd, waarvan 180 dagen voorwaardelijk. De bewoner is eveneens psychiatrisch patiënt en handelde onder druk van de 31-jarige, die niet op het terrein woont.

Filmpje

Van het geven van de stroomstoten maakte de 31-jarige man een filmpje. Daarop is te zien dat de 54-jarige bewoner de stroomstaven tegen het hoofd van het slachtoffer houdt. De rechter vindt hem medeschuldig aan poging tot zware mishandeling. De zaak kwam aan het licht doordat medewerkers van de kliniek het filmpje in handen kregen. De mannen moeten zich in de proeftijd laten begeleiden of behandelen. De 31-jarige Zuidlaarder kreeg ook een contact- en alcoholverbod opgelegd. De derde persoon werd vrijgesproken, omdat hij verder geen rol speelde in het geheel.

