Duurdere frisdrank en hoger minimumloon: dit verandert er allemaal in 2024

Van hogere salarissen tot duurdere frisdrank en de mogelijkheid tot een dubbele achternaam voor je kinderen. In 2024 veranderen weer tal van wetten en regels. We zetten de belangrijkste veranderingen op een rij.

Het goede nieuws: alle werkenden in Nederland gaan er dit jaar in nettoloon op vooruit. Gemiddeld stijgen de salarissen zo'n 70 euro per maand. Mensen met een minimumloon gaan er het meest op vooruit. Waar iemand met een modaal brutosalaris van 3395,06 euro netto 79,17 euro meer per maand overhoudt, is dat voor Nederlanders met een minimumloon 266,75 euro bij een werkweek van 40 uur.

Ook wordt er een ander systeem gehanteerd bij minimumlonen. Tot nu toe werd het loon per maand berekend, vanaf dit jaar gaat dat per uur. En dat maakt vooral uit voor mensen met een langere werkweek. In 2023 was het minimumloon per maand 1.995 euro bruto, ongeacht of iemand 36, 38 of 40 uur per week werkte. Dit jaar ligt het minimumloon per uur op 13,27 euro. Bij een veertigurige werkweek ga je er dan het meest op vooruit, met een stijging van 15 procent.

Dubbele achternamen worden mogelijk

Ouders kunnen er vanaf dit jaar voor kiezen om hun kind een dubbele achternaam mee te geven. Vanaf 1998 is het al mogelijk om de achternaam van de moeder te geven, daarvoor kreeg een kind automatisch de naam van de vader. Als het oudste kind op (of na) 1 januari 2016 is geboren, kunnen ouders gebruik maken van een overgangsregeling. Hierdoor mogen zij vanaf 1 januari 2024 alsnog een gecombineerde achternaam kiezen voor hun kinderen.

Energieplafond verdwijnt, belasting op gas omhoog

Menig huishouden slaakte vorig jaar een zucht van verlichting toen op 1 januari het energieplafond inging. Maar vanaf 2024 verdwijnt het energieplafond. Waar de energieprijzen eerder dit jaar nog de pan uit rezen, zijn ze in de loop van 2023 weer gezakt tot onder het niveau van maximaal 0,40 eurocent per kWh aan stroom en maximaal 1,45 eurocent per m3 aan gas.

Maar daar bovenop komt nog een andere energiemaatregel en die zorgt bij een deel van de Nederlanders wel voor hogere energiekosten. Vanaf dit jaar is de energiebelasting verhoogd voor aardgas. Voor elektriciteit wordt de belasting juist verlaagd. Daarmee wil het demissionaire kabinet het gebruik van duurzamere warmteopties stimuleren.

Verbod op vapes met een smaakje

Vanaf dit jaar mogen alleen nog vapes (ook wel e-sigaretten) met tabaksmaak verkocht worden. Er gold al een verbod op vapes met cola-, perzik-, suikerspin- en mangosmaak, nu is elke andere e-liquid dan tabak verboden. Met dit verbod wil de overheid de populariteit van vapes onder jongeren terugdringen.

Accijns op alcohol en tabak stijgt

Tabak en alcohol zijn vanaf 2024 duurder. Per vandaag geldt er een accijns van 8,4 procent op dranken met alcohol. Daarnaast is vanaf nu de heffing van accijns gekoppeld aan het alcoholpercentage in het bier. Hoe hoger het alcoholpercentage, hoe duurder dus het biertje. Een pakje sigaretten zal vanaf 1 april dit jaar ongeveer 10 euro gaan kosten.

Strengere straffen voor dierenmishandeling

Vanaf dit jaar wordt dierenmishandeling en -verwaarlozing steviger aangepakt. Zo kunnen bedrijven die het welzijn van dieren schaden, sneller gesloten worden. Ook mag vanaf dit jaar verbod op het houden van dieren opgelegd worden. In ernstige gevallen kan dat zelfs levenslang opgelegd worden. Daarnaast wordt de maximale gevangenisstraf voor onder meer dierenmishandeling en -verwaarlozing verhoogd naar vijf jaar.

Belasting op alcoholvrije drankjes omhoog

Naast je alcoholische drankje, gaan ook de prijzen voor frisdrank, fruitsappen en alcoholvrij bier omhoog. Ook plantaardige alternatieven op zuivel worden duurder. Deze belastingverhoging is inmiddels bekend als de 'suikertaks'. Op mineraalwater wordt geen belasting meer geheven. Ook deze maatregel is bedoeld om consumenten gezondere keuzes te laten maken.

Tijdelijk niet extra betalen voor plastic bij afhaalmaaltijd

Waar klanten vanaf 1 juli extra betaalden voor het gebruik van plastic servies bij afhaallocaties, bezorglocaties en supermarkten, gaat die heffing er voorlopig vanaf. De regel blijft wel, de Inspectie van de Leefomgeving en Transport gaat het alleen tijdelijk niet handhaven. Een patatje eten uit een plasticbakje in de snackbar is wel verboden dit jaar. Vanaf 1 januari is het gebruik van plastic in onder andere de horeca, op evenementen, kantoren, sportclubs en verenigingen verboden. Waar je ter plaatse eet en drinkt is vanaf dan herbruikbaar servies verplicht.

Zorgpremie gaat omhoog

De premies van alle zorgverzekeraars stijgen dit jaar. Bij de grote vier zorgverzekeraars (Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis) ga je gemiddeld 5 euro tot 8,50 euro meer betalen. Het basispakket kost gemiddeld 9 euro meer dan nu. Dit jaar kost dat gemiddeld genomen 147,35 euro per maand. Vanaf dit jaar kunnen ouders tot maximaal zes weken na de bevalling kraamzorg krijgen. Ook komen hulpmiddelen om vallen te voorkomen bij ouderen, voor sommige ouderen in het basispakket.

Hogere rente op studieschuld

Het rentepercentage van de studieschuld stijgt van 0,46 procent naar 2,56 procent. Jarenlang kon er tegen een zeer laag rentepercentage geleend worden, nu is dat veranderd. De rente wordt met ingang van dit jaar meer dan vervijfvoudigd.

Doxing wordt strafbaar