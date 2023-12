Zorgen over mogelijke komst KFC Hoogeveen: buurt vreest overlast

'In kannen en kruiken'

De buurt zit dus nog met wat vragen, maar directe antwoorden kwamen er niet. "We konden een briefje inleveren met daarop onze vraag", legt Prijs uit. "Dan zouden we ergens in januari antwoord krijgen. De meeste mensen hebben het niet gedaan, omdat ze het gevoel krijgen dat alles in kannen en kruiken is. Mij werd verzekerd dat dat nog niet zo is. Maar zo voelt het natuurlijk wel."

Ook is een aantal mensen uit de Molukse wijk bang dat er een in- en uitrit wordt aangelegd vanaf de parkeerplaatsen van de KFC richting hun wijk. "Dan komt er meer verkeer de buurt in en dat willen we niet", vertelt de bewoner. "Maar ons is uitgelegd dat dat niet gaat gebeuren. Het was ook niet te zien op de tekeningen."

Afspraken

"KFC heeft een intentieovereenkomst getekend met de gemeente, wat betekent dat ze serieus de optie van een vestiging in Hoogeveen willen onderzoeken", laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Dat onderzoek is op dit moment nog gaande, het is dus nog niet definitief of het restaurant er daadwerkelijk gaat komen. Volgens de gemeente is het daarom nog niet aan de orde om iets te kunnen zeggen over de mogelijke overlast. "De gemeente vormt pas een mening over deze plannen op het moment dat ze een vergunning aanvraag doen en het haalbaarheidsonderzoek presenteren", legt de woordvoerder uit.

"Natuurlijk zijn we ons wel bewust van de onrust rond mogelijke overlast. Dat nemen we ook zeker mee in onze afwegingen en mocht een KFC hier komen dan moeten we daar afspraken over maken."

Hoogeveen liet eerder al weten dat de verkeerssituatie een belangrijk onderdeel zal zijn van het onderzoek naar de mogelijke vestiging van KFC in de gemeente. Ergens volgend jaar zal moeten blijken of het restaurant langs de Schutstraat mag komen.

Opknappen

Het gebied waar de KFC mogelijk komt, wordt al een aantal maanden opgeknapt. Het deel waar autobedrijf Hartgers jaren geleden vertrok, lag er jaren verlaten bij. De gemeente wist nog niet goed wat ze met de achtergebleven bedrijfshal moesten.