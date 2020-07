College Hoogeveen loopt op zijn laatste benen

Het belooft vanavond voor het Hoogeveense college van burgemeester en wethouders een avond van er op of er onder te worden. Collegepartij CDA dient een motie in waarbij het om een externe informateur vraagt die de basis voor een nieuw collegeakkoord moet leggen. Daarmee zou het huidige college van Gemeentebelangen, CDA en ChristenUnie ineens aan de zijlijn komen te staan en dreigt voor hen de uitgang.

De afgelopen jaren is er in de Hoogeveense politiek een situatie ontstaan waarbij het een kwestie is van erop of eronder voor het college. De problemen komen voort uit de miljoenen tekorten van de gemeente. De reservepot is daarom tot bijna nul teruggebracht.

Het college gaf drie weken geleden aan dat het in de spiegel heeft gekeken en constateerde daarbij dat het veel financiële fouten heeft gemaakt. Het college wil een nieuwe start maken en noemt dat 'samenredzaamheid'.

Geen rust

Maar rust is het college niet gegund. Fractievoorzitter Inge Oosting van oppositiepartij PvdA voorkwam dat een discussie over de situatie pas na de zomer zou worden gehouden. En vervolgens kondigde het PvdA aan elk vertrouwen in het college te hebben verloren. De PvdA wil een zakencollege waarbij politiek onafhankelijke en ter zake kundige wethouders het roer in handen gaan nemen. Het college zou dan moeten opstappen.

Al langer circuleert het idee om met hulp van de provincie de financiële tekorten tegen te gaan. Dit is de zogeheten artikel 12-procedure waarbij het college elke uitgave door de provincie moet laten goedkeuren, maar daarbij wel meer geld ter beschikking krijgt. GroenLinks en VVD brengen het al geruime tijd ter sprake.

Extern deskundige

Inmiddels is de VVD daar al weer vanaf gestapt. Vanavond brengen de liberalen een motie voor de aanstelling van een extern-deskundige in stemming. Die deskundige zou het college moeten helpen tot een nieuw college-akkoord te komen. D66 bracht dit idee als eerste ter sprake.

Maar of het zover komt is onduidelijk. D66 heeft namelijk inmiddels ook onder voorwaarden het CDA-plan omarmt. Dat plan voor een externe informateur lijkt D66 wel wat, als het college dan ook direct haar positie ter beschikking stelt. Het CDA laat die vraag nog open. Volgens CDA-fractievoorzitter Eric-Jan Kreuze hangt het voortbestaan van het college af van de uitkomsten van een - deze zomer te smeden - nieuw akkoord. De wethouders zijn hun positie daarmee alleszins zeker.

GB is 'not amused'

De grootste coalitiepartij Gemeentebelangen voelt zich door de 'move' van het CDA nu in de rug aangevallen. Gemeentebelangen fractievoorzitter Ina Prins zegt daarover dat de partij 'not amused' is. Vanavond komt Gemeentebelangen aan het begin van de vergadering met een verklaring en persbericht. De inhoud daarvan zal het verloop van de avond gaan bepalen.

En dan is er natuurlijk nog het college zelf. Zowel de vier wethouders als burgemeester Karel Loohuis liggen onder vuur. Door de moties dreigen ze aan de zijlijn of door de uitgang te worden gemanoeuvreerd. Ook voor hen ligt nu de vraag open of ze denken nog te kunnen functioneren onder de huidige politieke omstandigheden. Een gebrek aan steun is meestal genoeg reden om het veld te ruimen.

