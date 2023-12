Burgerbegroting Emmerhout krijgt toch een vervolg in 2024: 40.000 euro in de pot

De burgerbegroting in Emmerhout krijgt volgend jaar toch een vervolg. Vorige maand nog werd de laatste editie georganiseerd en werden de laatste centen verdeeld in de Emmer wijk. Maar de praktisch lege pot is verrassend genoeg toch weer aangevuld met een bedrag van 40.000 euro.

De burgerbegroting startte bij wijze van experiment in 2016 in de wijk Emmerhout en in het dorp Nieuw-Dordrecht. De beide plaatsen kregen vrije zeggenschap over een deel van de voor hen bestemde gemeentelijke budgetten. Inwoners bedachten zelf projecten die ze presenteerden in het wijkgebouw of dorpshuis. Aan de hand van stemrondes werd vervolgens het geld verdeeld.

Het idee was dat het principe ook in andere kernen binnen de gemeente zou worden ingevoerd. Door bezuinigingen en onvoldoende interesse vanuit andere dorpen en wijken, trok de gemeente de stekker uit het project. Dit tot teleurstelling van Emmerhout en Nieuw-Dordrecht.

Eenvoudig en laagdrempelig

In beide plaatsen werd dit jaar de laatste restjes geld verdeeld die nog in het potje zaten. Wijkvoorzitter Wytse Bouma vond het doodzonde dat er een einde aan kwam. "De burgerbegroting heeft zich als middel bewezen om inwoners meer te betrekken bij hun omgeving. Eenvoudig. Laagdrempelig. Bewoners raken enthousiast en voelen zich uitgedaagd om met plannen te komen", liet hij eind november weten.

Hij was dan ook aangenaam verrast toen hij vandaag het nieuws van de gemeente vernam dat er toch nog 40.000 euro voor volgend jaar beschikbaar wordt gesteld. Bouma: "Hoe we het allemaal gaan organiseren, moeten we nog bespreken. Uiteraard ben ik blij, maar ik zou graag weten of we voor langere tijd kunnen doorgaan." Want of er een vervolg voor de lange termijn gaat komen moet volgend jaar duidelijk worden.

De gemeente Emmen buigt zich momenteel over een nieuw participatiebeleid. De terugkeer van de burgerbegroting in een mogelijk nieuwe vorm is een van de aandachtspunten.

