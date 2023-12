Assen verlengt overeenkomst met Stichting TT Week Assen voor TT Festival

Directeur Jan Gerbrand Krol is blij met extra twee jaar die er met de verlenging van de concessie minimaal bijkomen voor zijn organisatie. "Dit bekrachtigt de goede samenwerking met de gemeente en daarmee zijn de edities van 2024 en 2025 gefinancierd. Dat is natuurlijk van groot belang", aldus Krol.

Vernieuwing

Z'n eerste editie, die van dit jaar, noemt Krol 'een droomeditie'. Inmiddels is hij alweer druk bezig met de voorbereidingen voor volgend jaar. "Maar ondertussen komt ook de grote jubileumeditie van 2025 eraan. Dat moet wel iets speciaals worden, dus daarmee kunnen we nu ook aan de slag."

Het TT Festival van volgend jaar is van 22 tot en met 30 juni. Daarvoor heeft de Stichting TT Week Assen wat vernieuwing in petto. Zo wordt de kermis groter met meer attracties. "We hadden vorig jaar als proef ook op een deel van Rolderstraat kermisattracties staan, dat worden er meer, naast alle attracties op het Veemarktplein. Het reuzenrad is een blijvertje. De silent disco op de Brink was zo'n succes, dat wordt een stuk groter", kondigt Krol aan.