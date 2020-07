Kritiek Rekenkamer op provincie Drenthe: onduidelijk of landbouwsubsidies iets opleveren

Daarnaast vindt de Rekenkamer dat de provincie niet duidelijk aangeeft wat ze met de verduurzaming van de landbouw wil bereiken.

15 miljoen euro subsidie

De Noordelijke Rekenkamer heeft gekeken naar het Drentse landbouwbeleid en dan met name naar het verduurzamen van de landbouw tussen 2012 en 2018. Ook het gebruik van Europese subsidies is in dit onderzoek onder het vergrootglas gelegd.

Drenthe heeft in deze acht jaar 15 miljoen euro aan subsidies gegeven om de landbouw in de provincie te verduurzamen. Bijna de helft daarvan komt uit Europa.

Vergelijking met energietransitiebeleid

Volgens de Noordelijke Rekenkamer heeft de provincie niet duidelijk in kaart wat de provincie doet om beleidsdoelen te halen. Daarnaast geeft de provincie ook niet duidelijk aan wat er van andere partijen wordt verwacht, is er geen duidelijk tijdspad en daardoor kunnen de effecten van het landbouwbeleid niet goed vastgesteld worden.

De rekenkamer vergelijkt het landbouwbeleid met het energietransitiebeleid. Bij deze laatste wordt bijvoorbeeld gewerkt met streefcijfers. Dat zou ook bij het landbouwbeleid moeten gebeuren. Ook wil de rekenkamer dat er ruimte komt voor evaluatie van het provinciebeleid.

Door het gebrek aan informatie, kunnen ook de Statenleden hun werk niet goed doen, stelt de Noordelijke Rekenkamer in het rapport. 'De sturingsmogelijkheden en controlerende rol van Provinciale Staten (PS) komen onvoldoende uit de verf', concludeert de Noordelijke Rekenkamer. Al geeft de rekenkamer wel toe dat het onduidelijk is of PS wel vragen om deze informatie.

'Beter bijhouden'

Volgens de Noordelijke Rekenkamer zou de provincie onder meer moeten bijhouden wat de daadwerkelijke resultaten van haar activiteiten en subsidies zijn. Ook moet Drenthe een beter overzicht maken van de projecten voor ecologische verduurzaming van de landbouw, waar subsidie heen gaat.

Provinciale Staten zouden zelf ook een meer actief rol kunnen spelen, door onder meer aan te geven aan welke informatie behoefte is.

'Naar de toekomst kijken'

In een reactie wijst de woordvoerder naar de reactie die de Gedeputeerde Staten in het rapport van de Rekenkamer hebben geven. Daarin zeggen Gedeputeerde Staten onder meer dat ze ervoor 'kiezen om het provinciaal beleid op hoofdlijnen vast te leggen'. Daarnaast wijzen ze er op dat ze dit beleid samen met 'de partners en maatschappelijke organisaties in het landelijk gebied' bepalen. 'Zo een scherp én breed gedragen beeld van de gewenste eindsituatie.'

Verder wijst de woordvoerder van gedeputeerde Henk Jumelet erop dat het rapport gaat over de periode 2012 - 2018 en dat er daarna ook nieuwe programma's voor de verduurzaming van de landbouw zijn opgestart. "Er wordt nu vooral naar de toekomst gekeken."

Het rapport en de aanbevelingen worden tijdens een commissievergadering in september besproken.

Buurprovincies

De Noordelijke Rekenkamer heeft ook gekeken naar de verduurzaming van de landbouw in Groningen en Friesland én heeft ook daar kritiek. In beide provincies is er, net als in Drenthe, te weinig zicht op de effecten van subsidies. De Rekenkamer vindt ook dat de andere provincies niet duidelijk zijn over wat ze precies willen bereiken.