Grote passagiersvliegtuigen vertrekken weer vanaf Eelde

"Vanaf maart hadden we geen groot commercieel verkeer meer. Gelukkig waren de lesvluchten opgestart, maar vanaf vandaag vliegt ook Transavia weer. Zoals je ziet: gezellige drukte."

Borden nog leeg

De borden met aankomende en vertrekkende vluchten zijn nog erg leeg. Op beide schermen staat één vlucht: van en naar Heraklion, Kreta. Voor veel passagiers is het de zoveelste poging om op vakantie te gaan, nadat eerdere vluchten steeds werden geannuleerd. Een familie van negen personen staat nu eindelijk bij de check-in. "We hebben al drie reizen op rij die zijn geannuleerd. Vorige week zouden we naar Kos, die werd ook geannuleerd. Toen hebben we nog deze kunnen boeken."

Een vrouw wilde eigenlijk naar Egypte. Maar ook die reis ging niet door. "Uiteindelijk heb ik besloten een last-minute te boeken. Dat werd Kreta. Helemaal leuk."

Meer personeel aan het werk

De Airport Manager is al lang blij dat er weer vluchten komen en vertrekken en de passagiersstromen weer op gang zijn. De afgelopen tijd was alleen de havendienst en de brandweer nog actief. "Nu hebben we het ook over afhandelingspersoneel. We zijn heel blij dat we die weer aan het werk kunnen zetten."