'Leven kinderen boerderijgezin gaat elk voorstellingsvermogen te boven'

Vader Gerrit Jan van D. en de Oostenrijkse klusjesman Josef B. worden onder meer verdacht van vrijheidsberoving van alle negen kinderen, ook in de periode dat het gezin nog in Zwartsluis, Hasselt, Staphorst en Meppel woonden.

Niet het moment

Jeekel wilde vanmiddag tijdens de tussentijdse zitting vertellen wat die kinderen hebben meegemaakt in de periode voor Ruinerwold, waar Van D. in 2010 met zijn jongste zes kinderen gingen wonen. Maar Yehudi Moszkowicz, de advocaat van medeverdachte Josef B., greep in.

Volgens hem is een tussentijdse niet het moment voor een slachtofferadvocaat om inhoudelijk over de zaak te praten. De rechtbank gaf hem gelijk.

Te rooskleurig

Na afloop van de zitting zei Jeekel dat advocaten van de verdachten een te rooskleurig beeld schetsten van het leven van de kinderen. De zaak beperkt zich volgens haar nu te veel tot de periode in Ruinerwold, terwijl de oudste kinderen ook daarvoor een leven hebben gehad met hun vader.

Het stoorde haar dat Moszkowicz op de zitting benadrukte de kinderen die in Ruinerwold woonden op elk moment uit de boerderij konden en zich niet opgesloten voelden.

Niet bepaald een paradijs

Jeekel: "Dat staat heel ver af van de waarheid. Dit doet voorkomen alsof het een paradijs was waar iedereen in en uit kon lopen en dat het fantastisch was. Dat is niet juist. Die vrijwilligheid ontbrak op alle fronten." Volgens de raadsvrouw was hun leven 'onwerkelijk en zeer complex'. "Hoe het werkelijk zat, het juiste verhaal, dat zal ik op de inhoudelijke behandeling van de zaak naar voren brengen."

De rechtbank wil de zaak eind dit jaar of begin volgend jaar behandelen.

