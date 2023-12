Burgemeester Van Oosterhout over aannemen motie spreidingswet: 'Ik was verbijsterd'

"Een absoluut dieptepunt in de hele asieldiscussie." Zo noemt burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen het aannemen van de motie in de Tweede Kamer om pas op de plaats te maken met de behandeling van de spreidingswet voor de duur van de formatie.

De wet is al aangenomen door de Tweede Kamer en moet nog worden behandeld in de Eerste Kamer. Hij moet voor een betere spreiding van de asielopvang in de 340 gemeenten van Nederland zorgen. Met de spreidingswet kunnen gemeenten uiteindelijk gedwongen worden om opvang van asielzoekers te regelen.

'Verbijsterd'

"Ik was verbijsterd", zegt Van Oosterhout. "Een formatie van een nieuw kabinet kan wel een half jaar gaan duren. Wat zeg je dan eigenlijk tegen de gemeente Westerwolde, tegen de inwoners van Ter Apel, wat zeg je tegen al die andere gemeenten, zoals Emmen, die al asielzoekers opvangen, dat is eigenlijk heel treurig. "

Volgens de burgemeester moet er onderscheid worden gemaakt tussen instroom en opvang van asielzoekers. "Er stromen mensen binnen, de nieuwe regering in wording zegt dat we daar wat aan moeten doen. Dat kan ik mij voorstellen, al zal dat niet eenvoudig zijn."

Humaan opvangen

Maar het gaat volgens Van Oosterhout om de mensen die al in Nederland zijn en die moet je humaan opvangen. "In Ter Apel staan 2.500 mensen tegen de muren op, het is niet meer dan redelijk en eerlijk dat we daar als 340 gemeenten 'bokje voor staan'. En daar hebben we de regering voor nodig."

Brandbrief

Voorafgaand aan de behandeling van de motie heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een brandbrief naar de Kamer gestuurd met de oproep om geen pas op de plaats te maken. "Die brief is ook ondersteund door de twaalf provinciebesturen. Als er dan toch nog zo'n oproep komt om pas op de plaats te maken zegt dat ook iets over de bestuurlijke verhoudingen in Nederland", aldus Van Oosterhout.

'We wachten wel even af'