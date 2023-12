'Nog veel te weinig toegankelijke toiletten in Coevorden'

Coevorden moet meer gaan doen aan openbare toiletten, vindt de gemeenteraad. Steeds meer mensen, vooral ouderen, hebben te maken met blaas- en darmproblemen en moeten daarom snel bij een openbaar toilet kunnen zijn, wanneer ze van huis zijn. De gemeente Coevorden staat momenteel bekend als minst toiletvriendelijke gemeente van Drenthe.

Door de vergrijzing komen er steeds meer mensen bij die afhankelijk zijn van openbaar toegankelijke toiletten, zegt raadslid Mickey Stern (BBC2014). "We horen dat er mensen zijn die er sneller voor kiezen om thuis te blijven, uit angst dat ze anders niet snel genoeg bij een toilet zijn."

En dat is volgens haar, zéker in een uitgestrekte gemeente als Coevorden, een probleem. "Onze gemeente is zeer geschikt als wandel- en fietsgemeente, maar vooral in het buitengebied zijn er weinig openbaar toegankelijke toiletten te vinden."

'Van invloed op levenskwaliteit'

Het zijn volgens haar overigens niet alleen ouderen die vaker dan gemiddeld bij een wc moeten zijn. "Denk ook aan kinderen, zwangere vrouwen en mensen met bijvoorbeeld Parkinson, een spijsverteringsziekte of multiple sclerose (ms). Eén op de drie mensen met dit soort problemen geeft aan dat de toegankelijkheid van toiletten van invloed is op hun levenskwaliteit. Sommige mensen gaan bijvoorbeeld minder snel een stuk fietsen, om die reden."

Ondertussen staat Coevorden onderaan de lijst van toiletvriendelijke gemeenten in Drenthe, zo meldde organisatie HogeNood recent. Landelijk bungelt deze gemeente ook ver onderaan, op plek 325 van de 342 gemeenten. Stichting Platform Gehandicapten in Coevorden trok hierover eerder ook al aan de bel en vindt dat er hoognodig wat moet veranderen.

'Meer toiletten openbaar toegankelijk maken'

Daarom riep Stern dinsdagavond tijdens de raadsvergadering op tot actie. Ze wil dat toiletten in gemeentelijke gebouwen - bijvoorbeeld dorpshuizen, sporthallen en bibliotheken - openbaar toegankelijk worden gesteld. Dat moet ook kenbaar gemaakt worden met stickers of bordjes bij de gebouwen, maar ook via de speciale app van HogeNood, zodat de wc's gemakkelijk te vinden zijn.

Maar er moet meer gebeuren, stelde ze. Via een voorstel aan het college - mede-ondertekend door CDA en PAC - vroeg ze de gemeente om ook bijvoorbeeld huisartsenpraktijken en ondernemers te vragen hun toiletten open te stellen voor passanten. "Die aanpak past ook bij ons doel om een gastvrije gemeente te zijn", zei Stern. "Het hoeft echt niet zo te zijn dat elke ondernemer mee moet doen. Wat we graag zien, is dat er een goed netwerk ontstaat waarbij de verschillende toegankelijke toiletten niet al te ver van elkaar verwijderd zijn."

Wethouder: 'Dit kost ons veel capaciteit'

Wethouder Joop Slomp (PvdA) betitelde het voorstel van Stern als ''sympathiek'', maar gaf ook mee dat deze aanpak wel behoorlijk wat capaciteit gaat vergen van de gemeente. Daarom hield hij dinsdag aanvankelijk de boot af. Dat weerhield een raadsmeerderheid er echter niet van om toch mee te stemmen met het plan van Stern: alleen de PvdA stemde tegen. De wethouder krijgt nu een jaar de tijd om dit voor elkaar te krijgen.