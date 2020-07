Sopacua en Sabani laten goede indruk achter bij FC Emmen

Tapmahoe Sopacua en Behadil Sabani hebben een goede indruk achtergelaten tijdens hun trainingsperiode bij FC Emmen. Of de twee 20-jarige spelers, die transfervrij op te pikken zijn, ook daadwerkelijk een aanbieding krijgen van FC Emmen is nog onduidelijk.

"Van beide kanten hebben we nu aan elkaar kunnen wennen. Wij hebben ze live aan het werk gezien en zij hebben nu een beeld en een gevoel bij FC Emmen", aldus FC Emmen-trainer Dick Lukkien.

De oefenmeester kende de kwaliteiten van Sopacua al van zijn periode bij FC Groningen, die van de Duitser Sabani (die tot 30 juni onder contract stond bij Borussia Mönchengladbach) waren minder bekend. "Hij is een allround middenvelder, die zowel verdedigend, aanvallend als hangend op de flank kan spelen."

Inmiddels is Sabani alweer terug naar Duitsland en Sopacua traint morgen morgen (voorlopig althans) voor het laatst bij de Drentse club.

19 spelers

Lukkien begroette donderdag 19 spelers op de training, waaronder twee keepers (Dennis Telgenkamp en Stefan van der Lei, die met FC Emmen in gesprek is over een nieuw contract). Ook Robbert de Vos en Desevio Payne waren aanwezig, ondanks dat ze nog geen handtekening hebben gezet onder een nieuwe aanbieding). Hilal Ben Moussa, Lorenzo Burnet, Filip Ugrinic, Jan-Niklas Beste en Kerim Frei ontbraken. Het (huur)contract van dit vijftal liep op 30 juni af.

"Met de spelers die er nu zijn ben ik al erg content", aldus Lukkien. "Het niveau is hoog en natuurlijk heb ik het liefst zo snel mogelijk de groep voor komend seizoen compleet, maar er is nog tijd genoeg. Er begint nu een beetje beweging te komen op de markt, die tot nu toe erg rustig was. Ik hoop en verwacht dat we bij het tweede blok van de voorbereiding, die op 27 juli begint, nagenoeg compleet hebben. Dat moet ook, vind ik, omdat onze manier van spelen wel wat afstemming vergt."

'Natuurlijk is het een forse investering, maar we zijn bereid om ver te gaan voor Frei'

Volgens Lukkien is de komst van Kerim Frei, die na de winterstop werd gehuurd van het Turkse Basaksehir, topprioriteit. "We zijn bereid om ver te gaan voor hem. Dat zal ook moeten. We moeten hem niet alleen kopen van Basaksehir, maar ook nog eens een salaris bieden." De Veendammer oefenmeester heeft er overigens wel een goed gevoel over. "Kerim heeft het niet naar zijn zin gehad en hij weet wat hij hier kan verwachten, maar het allerbelangrijkste is dat hij weer een seizoen op niveau moet spelen. Dat heeft hij de afgelopen vijf seizoen niet gedaan."