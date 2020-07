Hoogeveense coalitie struikelend verder: Externe verkenner moet oplossing brengen

Het is aan het begin van de vergadering dat Van der Heide geflankeerd door de andere drie wethouders zijn verklaring voorleest. Alleen hij blijkt op te stappen na de aankondiging van het CDA dinsdagavond dat de partij er niet op vertrouwt dat dit college Hoogeveen uit de financiële problemen kan halen.

Het college mag wat het CDA betreft aanblijven om na de zomer te kijken of het in de huidige samenstelling verder kan. En dat is allemaal weer afhankelijk van de uitkomst van de ideeën die de raadsfracties bij een eventuele externe verkenner neerleggen.

Alle wethouders opstappen

Maar de oppositiepartijen willen zich niet gewonnen geven. Inge Oosting van de PvdA doet de aftrap en zegt dat de crisis nu voortduurt. "Wat ons het meest verbaast is dat de andere wethouder van Gemeentebelangen (Erwin Slomp) blijft zitten, terwijl Gemeentebelangen de mond vol heeft van collegiaal bestuur. Wat ons betreft hadden alle drie wethouders moeten opstappen."

Wethouder Slomp: "Wethouder Van der Heide heeft een andere keus gemaakt dan wij. En dat respecteren wij."

Zakencollege?

Alle oppositiepartijen morrelen aan de verhoudingen binnen de twee grootste coalitiepartijen. Maar ze komen niet verder dan de constatering dat na het CDA eerder deze week nu ook Gemeentebelangen een persbericht naar buiten brengt met kritiek op de collegepartner. Zo staat er in het bericht van Gemeentebelangen: "Wij zijn zeer ontstemd over deze strategie van het CDA. (...) Ze lopen weg voor hun verantwoordelijkheid."

De oppositie schaart zich inmiddels grotendeels achter de PvdA-oproep om een zakencollege in te stellen en het college naar huis te sturen. Jutta van den Oord (SP): "Genoeg is genoeg. Maar nu zien we ook nog dat coalitiepartijen elkaar de Zwarte Piet toespelen."

Minderheidscollege

Marin Rutgers (D66): "Het vertrek van Van der Heide lost het probleem niet op. het probleem zit hem in de partijen die samen het college vormen. Een zakencollege is wat ons betreft het beste." Ook de VVD houdt die optie open, maar ziet het meest in de vorming van een minderheidscoalitie van bijvoorbeeld Gemeentebelangen en CDA. Debbie Bruijn: "Dan heeft de raad pas directe invloed."

De VVD brengt ook de positie van burgemeester Karel Loohuis ter sprake. "We vragen de voorzitter van het college wat hij vindt van de situatie dat een wethouder opstapt en de andere blijven zitten. Kan de burgemeester eens reflecteren op zijn eigen situatie."

Externe verkenner

Maar dat doet de burgemeester niet. Hij zegt alleen dat hij de verantwoordelijkheid heeft om een proces in gang te zetten die een oplossing kan bieden. Dat is in dit geval de aanstelling van externe verkenner, dan wel informateur. Deze gaat ook kijken naar de mogelijkheden om een zakencollege of een minderheidscollege te gaan vormen. Maar dat wordt dan pas na de zomer.

